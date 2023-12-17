В Киеве над тоннелем синей ветки метро просел грунт: под землю сползают торговые павильоны

В Киеве под частью Голосеевской площади, над перегоном тоннеля от станции метро "Лыбедская" до метро "Демеевская", просел грунт. Об этом пишет УНН со ссылкой на телемарафон.

Детали

В эфире телемарафона корреспонденты ТСН сообщили, что над тоннелем синей ветки начала проседать земля. Это произошло на участке между закрытыми станциями "Лыбедская" и "Демеевская". На кадрах видно, что под землю сползают торговые павильоны.

Также рядом со станцией перекрыли аварийный участок дороги станцией перекрыли аварийный участок дороги, который начал трескаться из-за оползня.

Грунт просел под частью Голосеевской площади в месте, где проходит перегон тоннеля от станции метро "Лыбедская" до метро "Демеевская".

Напомним,

В Киеве с 9 декабря для срочного проведения ремонта перегонного тоннеля, который разгерметизировался, прервано движение поездов метро между станциями метро "Демеевская" и "Теремки". Ориентировочный срок ремонта - 6 месяцев.