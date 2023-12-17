В Киеве над тоннелем синей ветки метро просел грунт: под землю сползают торговые павильоны
Под Голосеевской площадью в Киеве проседает земля и образуется пропасть, из-за чего ограничивается движение по дорогам и повреждена инфраструктура.
Атака на аэродром морозовск в ростовской области - совместная спецоперация СБУ и ВСУ - источник
Украинские беспилотники нанесли удар по российскому аэродрому в ростове, повредили бомбардировщики Су-34.
Из-за урагана в Аргентине обвалилась крыша в спортклубе: погибли 13 человек
Сильный ураган в Баия-Бланка, Аргентина, вызвал обвал крыши в клубе Bahiense del Norte, в результате чего погибло по меньшей мере 13 человек и многие получили ранения. ЧП произошло во время проведения спортивных соревнований.
Украинское подполье организует параллельную систему медицинской помощи на оккупированных территориях - ЦНС
На оккупированных территориях не хватает более 3 тысяч врачей, а вся система здравоохранения переориентирована на обслуживание оккупационных сил. Поэтому украинское подполье должно организовывать параллельную систему оказания медицинской помощи.
В результате артобстрела Сумщины погибла 69-летняя женщина: начато расследование
Начато досудебное расследование по факту гибели 69-летней женщины в Краснополье Сумской области в результате вражеского обстрела гражданской инфраструктуры.
На Гавайях турист чудом выжил после падения с высоты 300 метров
Калифорнийский турист выжил после падения с 305-метровой высоты с гавайского горного хребта Коолау, а через три дня был спасен у подножия водопада пожарной службой Гонолулу. Он получил многочисленные травмы, в том числе травму руки и глаза.
Враг активизировал диверсионно-разведывательные группы в Сумской и Харьковской областях - ГПСУ
Недавно украинские пограничники отбили атаку российской диверсионной группы в Сумской области и выбили диверсантов за пределы государственной границы.
В Великобритании на аукционе продали 100-летнюю елку за 4 тысячи долларов на аукционе
Рождественская елка, купленная в 1920 году, была продана на аукционе в Великобритании за более чем 4 000 долларов.
Оккупанты ударили по центру Херсона: погиб мужчина
российские войска обстреляли центр Херсона, в результате чего погиб 81-летний мужчина, а за 24 часа регион подвергся 96 обстрелам.
В Словакии перевернулся автобус из Украины: в салоне было 53 пассажира
На востоке Словакии перевернулся украинский автобус с 53 пассажирами, 8 человек получили травмы средней тяжести; Посольство Украины оказывает консульскую помощь и обеспечивает оказание медицинской помощи и транспортировку.