В Киеве объявлена воздушная тревога из-за движения вражеских дронов
Киев • УНН
В столице Украины объявлена воздушная тревога из-за обнаружения вражеского ударного БпЛА с северо-востока. Население призывают срочно направляться в укрытия гражданской защиты.
В столице объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога!
Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты
Напомним
Воздушные Силы зафиксировали вражеский ударный БпЛА в направлении столицы с северо-востока.
Зафиксировано движение вражеских дронов зафиксировано сразу в нескольких областях Украины - ПС2 янв. 2025, 00:13 • 7339 просмотров