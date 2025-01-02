У Києві оголошено повітряну тривогу через рух ворожих дронів

У столиці оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська державної адміністрація, передає УНН.

УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога!

Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту - з повідомлення.

Нагадаємо

Повітряні Сили зафіксували ворожий ударний БпЛА у напрямку столиці з північного сходу.

Зафіксовано рух ворожих дронів зафіксовано одразу в декількох областях України - ПС