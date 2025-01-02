У Києві оголошено повітряну тривогу через рух ворожих дронів
Київ • УНН
У столиці України оголошено повітряну тривогу через виявлення ворожого ударного БпЛА з північного сходу. Населення закликають терміново прямувати до укриттів цивільного захисту.
У столиці оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська державної адміністрація, передає УНН.
УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога!
Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту
Нагадаємо
Повітряні Сили зафіксували ворожий ударний БпЛА у напрямку столиці з північного сходу.
Зафіксовано рух ворожих дронів зафіксовано одразу в декількох областях України - ПС02.01.25, 02:13 • 85702 перегляди