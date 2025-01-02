Зафіксовано рух ворожих дронів зафіксовано одразу в декількох областях України - ПС
Київ • УНН
Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про активний рух ворожих безпілотників у Харківській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Миколаївській областях. Дрони рухаються різними курсами, населення закликають перебувати в укриттях.
Станом на зараз зафіксовано активний рух ворожих ударних безпілотників у низці областей України. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Інформують про такі напрямки:
- Харківщина: БпЛА рухаються на сході, півдні та південному заході області із західним, південно-західним та південно-східним курсами.
- Дніпропетровщина: На сході області зафіксовано рух дронів у південному напрямку.
- Сумщина: В центрі та на півдні області дрони прямують південно-західним курсом.
- Полтавщина: У центрі області БпЛА рухаються на південний захід.
- Чернігівщина: На північному сході та в центрі області ворожі дрони зафіксовані із західним та південно-західним курсами.
- Миколаївщина: На північному сході та південному заході області БпЛА рухаються у північно-західному напрямку.
Громадян закликають залишатися в укриттях під час повітряної тривоги, слідкувати за офіційними повідомленнями та не ігнорувати сигнали небезпеки.
На Київщині активізувалась робота ППО: що відбувається біля столиці02.01.25, 01:16 • 78023 перегляди