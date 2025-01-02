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Зафіксовано рух ворожих дронів зафіксовано одразу в декількох областях України - ПС

Київ • УНН

 • 85702 перегляди

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про активний рух ворожих безпілотників у Харківській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Миколаївській областях. Дрони рухаються різними курсами, населення закликають перебувати в укриттях.

Станом на зараз зафіксовано активний рух ворожих ударних безпілотників у низці областей України. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Інформують про такі напрямки: 

- Харківщина: БпЛА рухаються на сході, півдні та південному заході області із західним, південно-західним та південно-східним курсами. 

- Дніпропетровщина: На сході області зафіксовано рух дронів у південному напрямку. 

- Сумщина: В центрі та на півдні області дрони прямують південно-західним курсом. 

- Полтавщина: У центрі області БпЛА рухаються на південний захід. 

- Чернігівщина: На північному сході та в центрі області ворожі дрони зафіксовані із західним та південно-західним курсами. 

- Миколаївщина: На північному сході та південному заході області БпЛА рухаються у північно-західному напрямку. 

Громадян закликають залишатися в укриттях під час повітряної тривоги, слідкувати за офіційними повідомленнями та не ігнорувати сигнали небезпеки.

На Київщині активізувалась робота ППО: що відбувається біля столиці02.01.25, 01:16 • 78023 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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