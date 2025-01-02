Зафіксовано рух ворожих дронів зафіксовано одразу в декількох областях України - ПС

Станом на зараз зафіксовано активний рух ворожих ударних безпілотників у низці областей України. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ, передає УНН.

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Інформують про такі напрямки:

- Харківщина: БпЛА рухаються на сході, півдні та південному заході області із західним, південно-західним та південно-східним курсами.

- Дніпропетровщина: На сході області зафіксовано рух дронів у південному напрямку.

- Сумщина: В центрі та на півдні області дрони прямують південно-західним курсом.

- Полтавщина: У центрі області БпЛА рухаються на південний захід.

- Чернігівщина: На північному сході та в центрі області ворожі дрони зафіксовані із західним та південно-західним курсами.

- Миколаївщина: На північному сході та південному заході області БпЛА рухаються у північно-західному напрямку.

Громадян закликають залишатися в укриттях під час повітряної тривоги, слідкувати за офіційними повідомленнями та не ігнорувати сигнали небезпеки.

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