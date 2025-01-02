На Київщині активізувалась робота ППО: що відбувається біля столиці
Київ • УНН
У Київській області працюють сили протиповітряної оборони на підступах до столиці. Населення закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
У Київщині працють сили ППО. Про це повідомляють Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги
Додамо
Повітряні сили Збройних сил України оновили інформацію щодо руху ворожих ударних безпілотників на території кількох областей:
- На сході та півдні Харківщини зафіксовано БпЛА, які рухаються у західному, південно-західному та південно-східному напрямках.
- У центрі та на півдні Сумщини дрони рухаються південно-східним курсом.
- У центрі Полтавщини помічено БпЛА, що прямують на південний захід.
- На півночі та півдні Чернігівщини ворожі дрони курсують у західному та південно-західному напрямках.
- У східних районах Черкащини зафіксовано рух безпілотників на північний захід.
- На північному сході Херсонщини дрони прямують у північно-західному напрямку.
Повітряні сили закликають громадян залишатися в укриттях.