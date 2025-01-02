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На Київщині активізувалась робота ППО: що відбувається біля столиці

Київ • УНН

 • 78023 перегляди

У Київській області працюють сили протиповітряної оборони на підступах до столиці. Населення закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

У Київщині працють сили ППО. Про це повідомляють Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.  

Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги

- йдеться в повідомленні.

Додамо

Повітряні сили Збройних сил України оновили інформацію щодо руху ворожих ударних безпілотників на території кількох областей:

  • На сході та півдні Харківщини зафіксовано БпЛА, які рухаються у західному, південно-західному та південно-східному напрямках.
    • У центрі та на півдні Сумщини дрони рухаються південно-східним курсом.
      • У центрі Полтавщини помічено БпЛА, що прямують на південний захід.
        • На півночі та півдні Чернігівщини ворожі дрони курсують у західному та південно-західному напрямках.
          • У східних районах Черкащини зафіксовано рух безпілотників на північний захід.
            • На північному сході Херсонщини дрони прямують у північно-західному напрямку.

              Повітряні сили закликають громадян залишатися в укриттях.

              Юлія Котвицька

              Юлія Котвицька

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