На Київщині активізувалась робота ППО: що відбувається біля столиці

У Київщині працють сили ППО. Про це повідомляють Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги - йдеться в повідомленні.

Додамо

Повітряні сили Збройних сил України оновили інформацію щодо руху ворожих ударних безпілотників на території кількох областей:

На сході та півдні Харківщини зафіксовано БпЛА, які рухаються у західному, південно-західному та південно-східному напрямках.

У центрі та на півдні Сумщини дрони рухаються південно-східним курсом.

У центрі Полтавщини помічено БпЛА, що прямують на південний захід.

На півночі та півдні Чернігівщини ворожі дрони курсують у західному та південно-західному напрямках.

У східних районах Черкащини зафіксовано рух безпілотників на північний захід.

На північному сході Херсонщини дрони прямують у північно-західному напрямку.

Повітряні сили закликають громадян залишатися в укриттях.