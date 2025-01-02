На Киевщине активизировалась работа ПВО: что происходит возле столицы
Киев • УНН
В Киевской области работают силы противовоздушной обороны на подступах к столице. Население призывают находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
В Киевской области работают силы ПВО. Об этом сообщают Киевская областная военная администрация, передает УНН.
Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги
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Воздушные силы Вооруженных сил Украины обновили информацию о движении вражеских ударных беспилотников на территории нескольких областей:
- На востоке и юге Харьковщины зафиксировано БпЛА, которые движутся в западном, юго-западном и юго-восточном направлениях.
- В центре и на юге Сумщины дроны движутся юго-восточным курсом.
- В центре Полтавщины замечены БпЛА, направляющиеся на юго-запад.
- На севере и юге Черниговщины вражеские дроны курсируют в западном и юго-западном направлениях.
- В восточных районах Черкасской области зафиксировано движение беспилотников на северо-запад.
- На северо-востоке Херсонщины дроны направляются в северо-западном направлении.
Воздушные силы призывают граждан оставаться в укрытиях.