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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Киевщине активизировалась работа ПВО: что происходит возле столицы

На Киевщине активизировалась работа ПВО: что происходит возле столицы

Киев  •  УНН

 • 4034 просмотра

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В Киевской области работают силы противовоздушной обороны на подступах к столице. Население призывают находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

В Киевской области работают силы ПВО. Об этом сообщают Киевская областная военная администрация, передает УНН.  

Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги

- говорится в сообщении.

Добавим

Воздушные силы Вооруженных сил Украины обновили информацию о движении вражеских ударных беспилотников на территории нескольких областей:

  • На востоке и юге Харьковщины зафиксировано БпЛА, которые движутся в западном, юго-западном и юго-восточном направлениях.
  • В центре и на юге Сумщины дроны движутся юго-восточным курсом.
  • В центре Полтавщины замечены БпЛА, направляющиеся на юго-запад.
  • На севере и юге Черниговщины вражеские дроны курсируют в западном и юго-западном направлениях.
  • В восточных районах Черкасской области зафиксировано движение беспилотников на северо-запад.
  • На северо-востоке Херсонщины дроны направляются в северо-западном направлении.

Воздушные силы призывают граждан оставаться в укрытиях.

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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