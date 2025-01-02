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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зафиксировано движение вражеских дронов зафиксировано сразу в нескольких областях Украины - ПС

Зафиксировано движение вражеских дронов зафиксировано сразу в нескольких областях Украины - ПС

Киев  •  УНН

 • 6822 просмотра

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Воздушные Силы ВСУ сообщают об активном движении вражеских беспилотников в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Николаевской областях. Дроны движутся разными курсами, население призывают находиться в укрытиях.

По состоянию на сейчас зафиксировано активное движение вражеских ударных беспилотников в ряде областей Украины. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ, передает УНН.

Детали

Информируют о таких направлениях: 

- Харьковщина: БпЛА движутся на востоке, юге и юго-западе области с западным, юго-западным и юго-восточным курсами. 

- Днепропетровская область: На востоке области зафиксировано движение дронов в южном направлении. 

- Сумщина: В центре и на юге области дроны направляются юго-западным курсом. 

- Полтавщина: В центре области БпЛА движутся на юго-запад. 

- Черниговщина: На северо-востоке и в центре области вражеские дроны зафиксированы с западным и юго-западным курсами. 

- Николаевская область: На северо-востоке и юго-западе области БпЛА движутся в северо-западном направлении. 

Граждан призывают оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги, следить за официальными сообщениями и не игнорировать сигналы опасности.

На Киевщине активизировалась работа ПВО: что происходит возле столицы1 янв. 2025, 23:16 • 10153 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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