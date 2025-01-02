Зафиксировано движение вражеских дронов зафиксировано сразу в нескольких областях Украины - ПС
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ сообщают об активном движении вражеских беспилотников в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Николаевской областях. Дроны движутся разными курсами, население призывают находиться в укрытиях.
По состоянию на сейчас зафиксировано активное движение вражеских ударных беспилотников в ряде областей Украины. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ, передает УНН.
Детали
Информируют о таких направлениях:
- Харьковщина: БпЛА движутся на востоке, юге и юго-западе области с западным, юго-западным и юго-восточным курсами.
- Днепропетровская область: На востоке области зафиксировано движение дронов в южном направлении.
- Сумщина: В центре и на юге области дроны направляются юго-западным курсом.
- Полтавщина: В центре области БпЛА движутся на юго-запад.
- Черниговщина: На северо-востоке и в центре области вражеские дроны зафиксированы с западным и юго-западным курсами.
- Николаевская область: На северо-востоке и юго-западе области БпЛА движутся в северо-западном направлении.
Граждан призывают оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги, следить за официальными сообщениями и не игнорировать сигналы опасности.
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