Зафиксировано движение вражеских дронов зафиксировано сразу в нескольких областях Украины - ПС

По состоянию на сейчас зафиксировано активное движение вражеских ударных беспилотников в ряде областей Украины. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ, передает УНН.

Детали

Информируют о таких направлениях:

- Харьковщина: БпЛА движутся на востоке, юге и юго-западе области с западным, юго-западным и юго-восточным курсами.

- Днепропетровская область: На востоке области зафиксировано движение дронов в южном направлении.

- Сумщина: В центре и на юге области дроны направляются юго-западным курсом.

- Полтавщина: В центре области БпЛА движутся на юго-запад.

- Черниговщина: На северо-востоке и в центре области вражеские дроны зафиксированы с западным и юго-западным курсами.

- Николаевская область: На северо-востоке и юго-западе области БпЛА движутся в северо-западном направлении.

Граждан призывают оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги, следить за официальными сообщениями и не игнорировать сигналы опасности.

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