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В Киеве ночью прогремели взрывы из-за атаки БпЛА

Киев • УНН

 • 832 просмотра

В ночь на 28 июля в Киеве прогремели взрывы из-за реактивных БпЛА, летевших с юга. Работала ПВО, угроза ракетных ударов отсутствует.

В Киеве ночью прогремели взрывы из-за атаки БпЛА

В Киеве в ночь на вторник, 28 июля, прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает УНН.

Подробности

В 0:49 Воздушные силы предупредили о реактивных БпЛА, следующих курсом на столицу с юга.

Вскоре в Киеве прогремело как минимум три взрыва. Была слышна работа противовоздушной обороны.

По состоянию на 1:05 воздушная тревога в столице продолжается. В то же время мониторинговые каналы информируют, что угроза ракетных ударов в настоящее время отсутствует.

Напомним

26 июля в результате ночной атаки российских войск по Киеву пострадали трое жителей. Один госпитализирован, двоим оказана помощь на месте.

В Киеве после ночной атаки возникли пожары в трех районах, сгорели склад и 11 автомобилей26.07.26, 07:15 • 18588 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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