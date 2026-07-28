В Киеве ночью прогремели взрывы из-за атаки БпЛА

В Киеве в ночь на вторник, 28 июля, прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает УНН.

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В 0:49 Воздушные силы предупредили о реактивных БпЛА, следующих курсом на столицу с юга.

Вскоре в Киеве прогремело как минимум три взрыва. Была слышна работа противовоздушной обороны.

По состоянию на 1:05 воздушная тревога в столице продолжается. В то же время мониторинговые каналы информируют, что угроза ракетных ударов в настоящее время отсутствует.

Напомним

26 июля в результате ночной атаки российских войск по Киеву пострадали трое жителей. Один госпитализирован, двоим оказана помощь на месте.

В Киеве после ночной атаки возникли пожары в трех районах, сгорели склад и 11 автомобилей