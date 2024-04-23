В Киеве наращивание укрытий фактически невозможно - КГГА

В Киеве сегодня наращивание укрытий фактически невозможно, ведь количество зданий ограничено. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев во время заседания ВСК по Киеву, передает корреспондент УНН.

"Сегодня наращивание укрытий фактически невозможно, потому что количество зданий ограничено, а для того, чтобы признать простейшим укрытием любой паркинг необходимо согласие владельца, управляющей компании жилого комплекса, который управляет этим паркингом", - сказал Пантелеев.

Он отметил, что нужны законодательные изменения.

"Это нонсенс, что во время войны мы должны кого-то спрашивать, может ли здесь быть укрытие или нет. Мы обращались с инициативными для того, чтобы эти вещи в наших беседах, дискуссиях также учитывались, потому что от них зависит количество укрытий", - сообщил Пантелеев.

Кроме того, он назвал сумму, выделенную на капитальный ремонт, и проведение ремонтов укрытий в Киеве.

"Более 3 млрд уже за последнее время выделено именно на капитальный ремонт, создание, проведение ремонтов укрытий...Эти работы проводятся...", - сказал он.

В феврале этого года Петр Пантелеев сообщал, что за последние два года, 2022-2023, в Киеве провели ремонты в 1 582 укрытиях и хранилищах. В этом году планируют отремонтировать еще почти 300 укрытий, а также обустроить новые.