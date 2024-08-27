В Киеве начали строительство двух новых пожарных депо

В Киеве впервые за много лет строят новые пожарные депо, сообщили в КГГА во вторник, пишет УНН.

Детали

«В столице начали строительство двух новых пожарных депо для нужд Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве. Новые станции появятся в двух районах города. Работы, которые сейчас в активной стадии, финансируются за счет городского бюджета», - как указано, сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Сейчас в столице, по данным КГГА, 25 пожарных депо, самые новые из которых введены в эксплуатацию почти 20 лет назад.

«Безусловно, возникла острая необходимость в новых станциях, особенно в густонаселенных новых микрорайонах. Сейчас строительство в активной стадии: установлен металлический каркас, проложены коммуникации, осуществляется прокладка бетонных плит как основы пола, где будет размещаться габаритная аварийно-спасательная техника. Также продолжаются работы по гидроизоляции», - заявил Пантелеев, инспектируя строительство совместно с начальником ГУ ГСЧС в городе Киеве Сергеем Кривошлыковым.

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