У Києві розпочали будівництво двох нових пожежних депо
Київ • УНН
КМДА повідомила про початок будівництва двох нових пожежних депо в Києві вперше за 20 років. Роботи фінансуються з міського бюджету, наразі встановлено металевий каркас та прокладаються комунікації.
У Києві вперше за багато років будують нові пожежні депо, повідомили у КМДА у вівторок, пише УНН.
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"У столиці розпочали будівництво двох нових пожежних депо для потреб Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві. Нові станції з’являться у двох районах міста. Роботи, які зараз в активній стадії, фінансуються коштом міського бюджету", - як вказано, повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
Наразі в столиці, за даними КМДА, 25 пожежних депо, найновіші з яких введені в експлуатацію майже 20 років тому.
"Безумовно, виникла гостра потреба в нових станціях, особливо в густонаселених нових мікрорайонах. Наразі будівництво в активній стадії: встановлений металевий каркас, прокладені комунікації, здійснюється прокладання бетонних плит як основи підлоги, де розміщуватиметься габаритна аварійно-рятувальна техніка. Також тривають роботи з гідроізоляції", – заявив Пантелеєв, інспектуючи будівництво спільно з начальником ГУ ДСНС у місті Києві Сергієм Кривошликовим.
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