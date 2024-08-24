Зеленський присвоїв звання генерал-майора керівникам ДСНС
Київ • УНН
Президент України присвоїв спеціальні звання керівникам ДСНС. Голова ДСНС Андрій Даник та перший заступник Віталій Миронюк отримали звання генерал-майора служби цивільного захисту.
Президент Володимир Зеленський присвоїв спеціальні звання генерал-майора служби цивільного захисту керівникам ДСНС України. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Деталі
Указами Президента від 24 серпня 2024 року №592/2024 та №593/2024 спеціальне звання генерал-майора служби цивільного захисту присвоєно:
- полковнику служби цивільного захисту Андрію Данику – Голові ДСНС України;
- полковнику служби цивільного захисту Віталію Миронюку – першому заступнику Голови ДСНС України.
На Харківщині підірвався пожежний автомобіль: двоє рятувальників поранені24.08.24, 18:21 • 27642 перегляди