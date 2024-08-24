На Харківщині підірвався пожежний автомобіль: двоє рятувальників поранені
Київ • УНН
Поблизу Балаклії на Харківщині пожежний автомобіль підірвався на ворожій вибухівці. Двоє рятувальників отримали поранення та були госпіталізовані.
Сьогодні, 24 серпня, поблизу міста Балаклія Харківської області на ворожій вибухівці підірвався пожежний автомобіль, внаслідок чого поранення отримали двоє рятувальників. Про це повідомили в ДСНС, передає УНН.
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Сталося це вдень, під час гасіння лісової пожежі на деокупованій території поблизу Балаклії Ізюмського району.
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