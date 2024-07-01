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В Україні потенційно заміновані понад 140 тисяч квадратних кілометрів - МВС

Київ • УНН

 • 24505 перегляди

140 тисяч квадратних кілометрів України залишаються потенційно замінованими після повномасштабного вторгнення Росії.

В Україні потенційно заміновані понад 140 тисяч квадратних кілометрів - МВС

В Україні потенційно замінованими залишаються 144 тисячі квадратних кілометрів. Про це заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий повідомив під час зустрічі з делегацією Японського агентства міжнародної співпраці (JICA), передає УНН із посиланням на пресслужбу МВС.

Деталі

Драпʼятий зазначив, що завдяки зусиллям українських саперів та підтримці міжнародних партнерів, Україні вдалося розмінувати частину раніше забруднених територій.

Так, внаслідок повномасштабного вторгнення рф понад 144 тисячі квадратних кілометрів України вважаються потенційно замінованими. Понад рік тому цей показник складав 174 тисячі квадратних кілометрів,

- наголосив він.

Драп’ятий подякував японським партнерам за допомогу в гуманітарному розмінуванні території України, зокрема за тренінги для українських операторів, з експлуатації машин для розмінування Nikken.

За словами старшого помічника директора Департаменту управління та розбудови миру Японського агентства міжнародного співробітництва JICA Хірото Камііші, японські "експерти будуть ще активніше працювати, аби якомога швидше організувати нові тренінги для українських спеціалістів".

"Наші двері завжди відчинені для співпраці", – наголосив він.

Також сторони обговорили реалізацію проєкту щодо відбудови та модернізації одного з тренінгових центрів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, який здійснюється у межах "Програми екстреного відновлення".

Туреччина, Болгарія і Румунія почали операції з розмінування Чорного моря, щоб допомогти українському експорту - Bloomberg01.07.24, 14:07 • 25549 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Міністерство внутрішніх справ України
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