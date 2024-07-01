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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине потенциально заминированы более 140 тысяч квадратных километров - МВД

В Украине потенциально заминированы более 140 тысяч квадратных километров - МВД

Киев  •  УНН

1 июля 2024, 14:16  •  5467 просмотра

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140 тысяч квадратных километров Украины остаются потенциально заминированными после полномасштабного вторжения России.

В Украине потенциально заминированными остаются 144 тысячи квадратных километров. Об этом заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый сообщил во время встречи с делегацией Японского агентства международного сотрудничества (JICA), передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

Детали

Драпятый отметил, что благодаря усилиям украинских саперов и поддержке международных партнеров, Украине удалось разминировать часть ранее загрязненных территорий.

Так, в результате полномасштабного вторжения РФ более 144 тысяч квадратных километров Украины считаются потенциально заминированными. Более года назад этот показатель составлял 174 тысячи квадратных километров,

- подчеркнул он.

Драпятый поблагодарил японских партнеров за помощь в гуманитарном разминировании территории Украины, в частности за тренинги для украинских операторов, по эксплуатации машин для разминирования Nikken.

По словам старшего помощника директора Департамента управления и развития мира Японского агентства международного сотрудничества JICA Хирото Камииши, японские "эксперты будут еще активнее работать, чтобы как можно скорее организовать новые тренинги для украинских специалистов".

"Наши двери всегда открыты для сотрудничества", - подчеркнул он.

Также стороны обсудили реализацию проекта по восстановлению и модернизации одного из тренинговых центров Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, который осуществляется в рамках "Программы экстренного восстановления".

Турция, Болгария и Румыния начали операции по разминированию Черного моря, чтобы помочь украинскому экспорту - Bloomberg1 июля 2024, 11:07 • 15818 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины
bloomberg-lpBloomberg L.P.
chyornoe-moreЧерное море
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