На Харьковщине подорвался пожарный автомобиль: двое спасателей ранены

Сегодня, 24 августа, вблизи города Балаклея Харьковской области на вражеской взрывчатке подорвался пожарный автомобиль, в результате чего ранения получили двое спасателей. Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНН.

Детали

Произошло это днем, во время тушения лесного пожара на деоккупированной территории вблизи Балаклеи Изюмского района.

На вражеском взрывоопасном предмете подорвалась пожарная автоцистерна Пострадало 2 спасателей, они госпитализированы в больницу - говорится в сообщении ГСЧС.

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