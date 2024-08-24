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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Харьковщине подорвался пожарный автомобиль: двое спасателей ранены

На Харьковщине подорвался пожарный автомобиль: двое спасателей ранены

Киев  •  УНН

24 августа 2024, 15:21  •  7913 просмотра

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Вблизи Балаклеи на Харьковщине пожарный автомобиль подорвался на вражеской взрывчатке. Двое спасателей получили ранения и были госпитализированы.

Сегодня, 24 августа, вблизи города Балаклея Харьковской области на вражеской взрывчатке  подорвался пожарный автомобиль, в результате чего  ранения получили  двое спасателей. Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНН

Детали 

Произошло это днем, во время тушения лесного пожара на деоккупированной территории вблизи  Балаклеи Изюмского района.

На вражеском взрывоопасном предмете подорвалась пожарная автоцистерна Пострадало 2 спасателей, они госпитализированы в больницу

- говорится в сообщении ГСЧС.

В Україні потенційно заміновані понад 140 тисяч квадратних кілометрів - МВС1 июля 2024, 14:16 • 24097 просмотров

Татьяна Краевская

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