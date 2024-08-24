На Харьковщине подорвался пожарный автомобиль: двое спасателей ранены
Киев • УНН
Вблизи Балаклеи на Харьковщине пожарный автомобиль подорвался на вражеской взрывчатке. Двое спасателей получили ранения и были госпитализированы.
Сегодня, 24 августа, вблизи города Балаклея Харьковской области на вражеской взрывчатке подорвался пожарный автомобиль, в результате чего ранения получили двое спасателей. Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНН.
Детали
Произошло это днем, во время тушения лесного пожара на деоккупированной территории вблизи Балаклеи Изюмского района.
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