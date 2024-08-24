Зеленский присвоил звание генерал-майора руководителям ГСЧС
Киев • УНН
Президент Украины присвоил специальные звания руководителям ГСЧС. Председатель ГСЧС Андрей Даник и первый заместитель Виталий Миронюк получили звание генерал-майора службы гражданской защиты.
Президент Владимир Зеленский присвоил специальные звания генерал-майора службы гражданской защиты руководителям ГСЧС Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Детали
Указами Президента от 24 августа 2024 года №592/2024 и №593/2024 специальное звание генерал-майора службы гражданской защиты присвоено:
- полковнику службы гражданской защиты Андрею Данику - Председателю ГСЧС Украины;
- полковнику службы гражданской защиты Виталию Миронюку - первому заместителю Председателя ГСЧС Украины.
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