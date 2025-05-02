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В Киеве на станции метро "Дорогожичи" нашли тело мужчины: полиция устанавливает обстоятельства

Киев • УНН

 • 3176 просмотра

Сегодня утром на станции метро "Дорогожичи" было обнаружено тело мужчины 1996 года рождения. Предварительно, признаков насильственной смерти не обнаружено, полиция устанавливает обстоятельства.

В Киеве на станции метро "Дорогожичи" нашли тело мужчины: полиция устанавливает обстоятельства

В Киеве сегодня утром на станции метро "Дорогожичи" нашли тело мужчины. В пресс-службе полиции рассказали, что предварительно признаков насильственной смерти обнаружено не было, сообщает УНН.

Утром в пятницу на станции метро "Дорогожичи" обнаружили тело мужчины 1996 года рождения. Предварительно без признаков насильственной смерти 

– рассказали УНН в пресс-службе полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства смерти пассажира и остальную информацию о личности.

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Павел Зинченко

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