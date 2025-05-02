В Киеве на станции метро "Дорогожичи" нашли тело мужчины: полиция устанавливает обстоятельства
Киев • УНН
Сегодня утром на станции метро "Дорогожичи" было обнаружено тело мужчины 1996 года рождения. Предварительно, признаков насильственной смерти не обнаружено, полиция устанавливает обстоятельства.
В Киеве сегодня утром на станции метро "Дорогожичи" нашли тело мужчины. В пресс-службе полиции рассказали, что предварительно признаков насильственной смерти обнаружено не было, сообщает УНН.
Утром в пятницу на станции метро "Дорогожичи" обнаружили тело мужчины 1996 года рождения. Предварительно без признаков насильственной смерти
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства смерти пассажира и остальную информацию о личности.
Дополнение
В парке Нивки обнаружили тело мужчины в возрасте 40-45 лет. Полиция Шевченковского района устанавливает обстоятельства смерти.
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