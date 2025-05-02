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У Києві на станції метро "Дорогожичі" знайшли тіло чоловіка: поліція встановлює обставини

Київ • УНН

 • 5402 перегляди

Сьогодні вранці на станції метро "Дорогожичі" було виявлено тіло чоловіка 1996 року народження. Попередньо, ознак насильницької смерті не виявлено, поліція встановлює обставини.

У Києві на станції метро "Дорогожичі" знайшли тіло чоловіка: поліція встановлює обставини

У Києві сьогодні ранком на станції метро "Дорогожичі" знайшли тіло чоловіка. У пресслужбі поліції розповіли, що попередньо ознак насильницької смерті виявлено не було, повідомляє УНН.

Вранці у п’ятницю на станції метро "Дорогожичі" виявили тіло чоловіка 1996 року народження. Попередньо без ознак насильницької смерті 

– розповіли УНН в пресслужбі поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини смерті пасажира та решту інформації про особу.

Доповнення

У парку Нивки виявили тіло чоловіка віком 40-45 років. Поліція Шевченківського району встановлює обставини смерті.

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