У Києві на станції метро "Дорогожичі" знайшли тіло чоловіка: поліція встановлює обставини
Київ • УНН
Сьогодні вранці на станції метро "Дорогожичі" було виявлено тіло чоловіка 1996 року народження. Попередньо, ознак насильницької смерті не виявлено, поліція встановлює обставини.
У Києві сьогодні ранком на станції метро "Дорогожичі" знайшли тіло чоловіка. У пресслужбі поліції розповіли, що попередньо ознак насильницької смерті виявлено не було, повідомляє УНН.
Вранці у п’ятницю на станції метро "Дорогожичі" виявили тіло чоловіка 1996 року народження. Попередньо без ознак насильницької смерті
Наразі правоохоронці встановлюють обставини смерті пасажира та решту інформації про особу.
Доповнення
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