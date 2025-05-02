У Шевченківському районі столиці виявили повішеного чоловіка: поліція працює на місці події

В мережі шириться світлина, на якій можна побачити повішеного чоловіка. Користувачі повідомляли, що небіжчика було виявлено у Шевченківському районі Києва. Пресслужба поліції Шевченківського району підтвердила цю інформацію, повідомляє УНН.

Деталі

У Києві на території Шевченківського районі у п’ятницю, 2 травня, неподалік від спортивного майданчику перехожі виявили повішеним чоловіка. На місце виїхали правоохоронці.

У Шевченківському районі у парку Нивки виявили повішеного чоловіка, віком 40-45 років. Обставини смерті встановлюються - повідомили в пресслужбі поліції Шевченківського району.

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