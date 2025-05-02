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В ВР назвали дату ратификации соглашения Украины и США об ископаемых
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В Шевченковском районе столицы обнаружили повешенного мужчину: полиция работает на месте происшествия

Киев • УНН

 • 896 просмотра

В парке Нивки обнаружили тело мужчины в возрасте 40-45 лет. Полиция Шевченковского района устанавливает обстоятельства смерти.

В Шевченковском районе столицы обнаружили повешенного мужчину: полиция работает на месте происшествия

В сети распространяется фотография, на которой можно увидеть повешенного мужчину. Пользователи сообщали, что покойник был обнаружен в Шевченковском районе Киева. Пресс-служба полиции Шевченковского района подтвердила эту информацию, сообщает УНН.

Детали

В Киеве на территории Шевченковского района в пятницу, 2 мая, неподалеку от спортивной площадки прохожие обнаружили повешенным мужчину. На место выехали правоохранители.

В Шевченковском районе в парке Нивки обнаружили повешенного мужчину, возрастом 40-45 лет. Обстоятельства смерти устанавливаются

- сообщили в пресс-службе полиции Шевченковского района.

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