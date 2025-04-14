В Киеве маршрутка врезалась в грузовик: травмированы пять пассажиров

В Киеве, на Оболони, маршрутный автобус столкнулся с припаркованным грузовиком Mercedes Benz, пятеро пассажиров получили травмы, их госпитализировали, сообщили в понедельник в ГУНП в столице, пишет УНН.

Детали

ДТП произошло сегодня около 8:40 утра.

"Водитель общественного транспорта, двигаясь по улице Днепроводской, совершил наезд на грузовой автомобиль Mercedes Benz, который был припаркован с правой стороны проезжей части. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили пять пассажиров автобуса, в возрасте от 32 до 56 лет", - сообщили в полиции.

Пострадавшие с телесными повреждениями в виде переломов конечностей, как указано, были доставлены в медицинские учреждения.

"54-летний водитель пассажирского автобуса предварительно был трезв", - отметили в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

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