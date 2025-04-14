У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів
Київ • УНН
В Оболонському районі Києва маршрутний автобус зіткнувся з припаркованою вантажівкою Mercedes Benz. П'ятеро пасажирів віком від 32 до 56 років отримали травми, їх госпіталізували.
У Києві, на Оболоні, маршрутний автобус зіткнувся з припаркованою вантажівкою Mercedes Benz, п'ятеро пасажирів отримали травми, їх госпіталізували, повідомили у понеділок у ГУНП у столиці, пише УНН.
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ДТП сталася сьогодні близько 8:40 ранку.
"Керманич громадського транспорту, рухаючись по вулиці Дніпроводській, скоїв наїзд на вантажний автомобіль Mercedes Benz, який був припаркований з правої сторони проїзної частини. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримали п’ять пасажирів автобусу, віком від 32 до 56 років", - повідомили у поліції.
Постраждалих із тілесними ушкодженнями у вигляді переломів кінцівок, як вказано, було доставлено до медичних закладів.
"54-річний водій пасажирського автобусу попередньо був тверезим", - зазначили у поліції.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
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