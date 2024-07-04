В Киеве загорелось складское здание площадью 400 квадратных метров, но пожар потушили 50 пожарных, жертв нет.
В Киеве вспыхнуло складское здание на ориентировочной площади 400 кв. м. Впоследствии пожар был ликвидирован. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
Сегодня в столице в 20:56 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на улице Богатырской. Загорелось четырехэтажное складское здание на ориентировочной площади 400 кв. м.
В 22:15 пожар был ликвидирован. На месте происшествия работали 50 пожарных и 14 единиц техники. К счастью, предварительно жертв и пострадавших нет.
В Киеве на Теремках масштабный пожар - вероятно взорвался генератор2 июля 2024, 19:28 • 86818 просмотров