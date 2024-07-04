В Киеве вспыхнуло складское здание на ориентировочной площади 400 кв. м. Впоследствии пожар был ликвидирован. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

Сегодня в столице в 20:56 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на улице Богатырской. Загорелось четырехэтажное складское здание на ориентировочной площади 400 кв. м.

В 22:15 пожар был ликвидирован. На месте происшествия работали 50 пожарных и 14 единиц техники. К счастью, предварительно жертв и пострадавших нет.

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