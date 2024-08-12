В Киеве изменят маршруты автобусов №44 и №70 из-за ремонта дороги
Киев • УНН
13 августа в Киеве временно изменят маршруты автобусов №44 и №70 из-за ремонта на проспекте Алишера Навои. Движение транспорта на этом участке будет ограничено с 08:00 до 20:00.
В Киеве завтра, 13 августа, с начала движения и ориентировочно до 20:00 внесут изменения в маршруты автобусов № 44, 70. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП "Киевпастранс", передает УНН.
Детали
Отмечается, что изменения движения этих маршрутов связаны с ремонтом (устройством верхнего слоя асфальтобетонного покрытия) на просп. Алишера Навои.
Маршрут № 44 будет курсировать в направлении движения до ул. Милославской - от жилого массива Березняки до ул. Князя Романа Мстиславовича по собственному маршруту - далее просп. Алишера Навои - ул. Остафия Дашкевича - ул. Черных Запорожцев - просп. Воскресенский, далее по собственному маршруту.
Маршрут № 70 будет курсировать в направлении движения до ул. Петра Вершигоры - от станции метро "Левобережная" до просп. Воскресенского по собственному маршруту - далее просп. Алишера Навои - ул. Остафия Дашкевича - ул. Черных Запорожцев - просп. Воскресенский - просп. Алишера Навои, далее по собственному маршруту.
Дополнение
Также 13 августа, с 08:00 до 20:00 ограничат движение транспорта по проспекту Алишера Навои в направлении Воскресенского проспекта. Ограничения будут действовать на участке от ул. Князя Романа Мстиславича до Воскресенского проспекта. Коммунальщики просят граждан учитывать ограничения при планировании маршрута.
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