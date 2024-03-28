Укрзализныця запустила новый маршрут в Прагу

В Украине заработал новый международный железнодорожный маршрут в Прагу. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минобновления Украины.

Детали

Отмечается, что новый международный маршрут Укрзализныци и RegioJet соединяет столицу Чехии - Прагу, словацкий Кошице и украинский Чоп.

Поезд Чоп - Прага совершил первый рейс. Время поездки между Прагой и Чопом составляет около 13 часов, поезд - "ночной". Отправление из Праги ежедневно в 21:52, прибытие в Чоп в 10:35. В обратном направлении отправление из Чопа ежедневно в 17:35, прибытие в Прагу в 05:57 - рассказали в ведомстве.

Стоимость билетов в/из Праги зависит от дня поездки и в среднем составляет около 1060 грн за сидячее место или 1700 грн за спальное место.

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Приобрести их можно на сайте перевозчика RegioJet. В чешском поезде доступны женские купе, ассортимент блюд и напитков из бортового меню, в том числе завтраки.

Дополнение

В Минобновлении добавили, что специально под запуск нового международного сообщения Укрзализныця назначила и новый внутренний дневной поезд №345/346 Черновцы - Чоп - Ужгород, расписание движения которого подстроено для комфортной пересадки буковинских и закарпатских пассажиров.

Напомним

В "Укрзализныце" начали бета-тестирование новой функции - автовыкуп билетов на поезда внутреннего сообщения.