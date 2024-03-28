Укрзализныця запустила новый маршрут в Прагу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
  •  15245 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
  •  130358 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
  •  136951 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  141279 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  151593 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  126908 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  139755 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126528 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  143738 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

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25 марта 2024, 10:59  •  135043 просмотра

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20 марта 2024, 10:44  •  521282 просмотра

Укрзализныця запустила новый маршрут в Прагу

Запущен новый международный железнодорожный маршрут, соединяющий Прагу, Кошице и Чоп, с ежедневным железнодорожным сообщением, которое обслуживается Укрзализныцей и RegioJet, предлагая 13-часовое путешествие между Прагой и Чопом.

Общество •   •  18290 просмотра
Укрзализныця запустила новый маршрут в Прагу

Атака "шахедами" на Харьков: прокуратура показала последствия

В Харькове в результате ночной атаки российских беспилотников были повреждены ресторан, магазин, офисные помещения и жилые дома.

Война •   •  16458 просмотра
Атака "шахедами" на Харьков: прокуратура показала последствия

Партизаны "АТЭШ" зафиксировали прибытие новой партии военной техники рф в оккупированный Крым

Украинские партизаны зафиксировали прибытие новой партии российской военной техники на железнодорожную станцию Остряково в оккупированном Крыму, причем часть техники может быть нерабочей.

Война •   •  16876 просмотра
Партизаны "АТЭШ" зафиксировали прибытие новой партии военной техники рф в оккупированный Крым

Вражеская атака "шахедами" на Запорожье: спасатели показали последствия

Атака вражеских беспилотников в Запорожье вызвала пожары в жилых домах, ранив 2 женщин.

Общество •   •  18330 просмотра
Вражеская атака "шахедами" на Запорожье: спасатели показали последствия

В Донецкой области спасатели несколько часов ликвидировали пожар в результате российского обстрела

россияне атаковали город Горняк в Донецкой области, повредив автомобили, гаражи и частично разрушив двухэтажное здание недействующего учебного заведения, вызвав пожары, на тушение которых спасателям понадобилось несколько часов.

Общество •   •  16446 просмотра
В Донецкой области спасатели несколько часов ликвидировали пожар в результате российского обстрела

В Луцке сегодня завершают отопительный сезон, горожан предупреждают о перебоях с горячей водой

Сегодня в Луцке завершается отопительный сезон, поэтому в течение дня ожидаются перебои с горячим водоснабжением.

Общество •   •  13971 просмотра
В Луцке сегодня завершают отопительный сезон, горожан предупреждают о перебоях с горячей водой

Умер известный американский политик Джозеф Либерман, соратник Альберта Гора

Умер бывший сенатор США от штата Коннектикут Джо Либерман, который баллотировался на пост вице-президента по списку Демократической партии вместе с Альбертом Гором в 2000 году, а затем с республиканцем Джоном Маккейном в 2008 году.

Новости Мира •   •  13157 просмотра
Умер известный американский политик Джозеф Либерман, соратник Альберта Гора

В Одессе отопительный сезон планируют завершить 7 апреля

Отопительный сезон в Одессе планируют завершить 7 апреля из-за температурных показателей и сложной ситуации в энергетике, вызванной вражескими обстрелами, сообщила директор коммунального предприятия "Теплоснабжение города Одессы" Анна Позднякова.

Общество •   •  14417 просмотра
В Одессе отопительный сезон планируют завершить 7 апреля

Зеленский: после войны в Украине будет "бэби-бум" после войны

После окончания войны в Украине будет "бэби-бум" благодаря повышению уровня безопасности и уверенности в завтрашнем дне, считает Президент Владимир Зеленский.

Общество •   •  15993 просмотра
Зеленский: после войны в Украине будет "бэби-бум" после войны

Шмыгаль встретился с Туском: анонсировал обсуждение с Польшей ситуации на границе и поиск "действенных решений"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль находится с визитом в Польше, где встретится с премьер-министром Дональдом Туском, чтобы обсудить вопросы оружия для Украины, пограничной ситуации, торговли, инфраструктуры и поиска прагматических решений путем конструктивного диалога между двумя правительствами.

Экономика •   •  18396 просмотра
Шмыгаль встретился с Туском: анонсировал обсуждение с Польшей ситуации на границе и поиск "действенных решений"