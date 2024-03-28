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Укрзализныця запустила новый маршрут в Прагу
Запущен новый международный железнодорожный маршрут, соединяющий Прагу, Кошице и Чоп, с ежедневным железнодорожным сообщением, которое обслуживается Укрзализныцей и RegioJet, предлагая 13-часовое путешествие между Прагой и Чопом.
Атака "шахедами" на Харьков: прокуратура показала последствия
В Харькове в результате ночной атаки российских беспилотников были повреждены ресторан, магазин, офисные помещения и жилые дома.
Партизаны "АТЭШ" зафиксировали прибытие новой партии военной техники рф в оккупированный Крым
Украинские партизаны зафиксировали прибытие новой партии российской военной техники на железнодорожную станцию Остряково в оккупированном Крыму, причем часть техники может быть нерабочей.
Вражеская атака "шахедами" на Запорожье: спасатели показали последствия
Атака вражеских беспилотников в Запорожье вызвала пожары в жилых домах, ранив 2 женщин.
В Донецкой области спасатели несколько часов ликвидировали пожар в результате российского обстрела
россияне атаковали город Горняк в Донецкой области, повредив автомобили, гаражи и частично разрушив двухэтажное здание недействующего учебного заведения, вызвав пожары, на тушение которых спасателям понадобилось несколько часов.
В Луцке сегодня завершают отопительный сезон, горожан предупреждают о перебоях с горячей водой
Сегодня в Луцке завершается отопительный сезон, поэтому в течение дня ожидаются перебои с горячим водоснабжением.
Умер известный американский политик Джозеф Либерман, соратник Альберта Гора
Умер бывший сенатор США от штата Коннектикут Джо Либерман, который баллотировался на пост вице-президента по списку Демократической партии вместе с Альбертом Гором в 2000 году, а затем с республиканцем Джоном Маккейном в 2008 году.
В Одессе отопительный сезон планируют завершить 7 апреля
Отопительный сезон в Одессе планируют завершить 7 апреля из-за температурных показателей и сложной ситуации в энергетике, вызванной вражескими обстрелами, сообщила директор коммунального предприятия "Теплоснабжение города Одессы" Анна Позднякова.
Зеленский: после войны в Украине будет "бэби-бум" после войны
После окончания войны в Украине будет "бэби-бум" благодаря повышению уровня безопасности и уверенности в завтрашнем дне, считает Президент Владимир Зеленский.
Шмыгаль встретился с Туском: анонсировал обсуждение с Польшей ситуации на границе и поиск "действенных решений"
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль находится с визитом в Польше, где встретится с премьер-министром Дональдом Туском, чтобы обсудить вопросы оружия для Украины, пограничной ситуации, торговли, инфраструктуры и поиска прагматических решений путем конструктивного диалога между двумя правительствами.