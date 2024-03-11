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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Укрзализныця анонсировала онлайн-продажу билетов в Австрию и Венгрию

Укрзализныця анонсировала онлайн-продажу билетов в Австрию и Венгрию

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 11:26  •  5785 просмотра

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Начиная с 18 марта, Укрзализныця открывает онлайн-продажу билетов на маршруты в Австрию и Венгрию, сначала в направлении Украина-Австрия, а затем - Украина-Венгрия через Австрию.

Со следующей недели Укрзализныця начинает онлайн-продажу билетов в Австрию и Венгрию. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Детали 

18 марта Укрзализныця начинает продажу билетов в Австрию и Венгрию в онлайн-режиме. На первом этапе онлайн-билеты будут доступны в сообщении Украина - Австрия и обратно

- говорится в сообщении. 

Отмечается, что приобрести билеты можно будет через приложение Укрзализныци, а для прямого поезда Киев - Вена понадобится верификация аккаунта через Дію.Підпис.

На втором этапе станут доступными онлайн также билеты в сообщении Украина - Венгрия на поезда, следующие в Австрию транзитом через Венгрию, то есть Киев - Будапешт - Вена и Чоп - Будапешт - Вена.

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В УЗ добавляют, что прямые сообщения Украина - Венгрия (Мукачево - Дебрецен, Мукачево - Будапешт, Чоп - Захонь) появятся в приложении чуть позже.

Важно 

Для приготовлений к продаже билетов онлайн Укрзализныця с завтрашнего дня временно приостанавливает продажу билетов через кассы на прямой поезд Киев - Вена - Киев на даты отправлений, начиная с 18 марта

- заявили в Укрзализныце. 

Предварительно ограничение продлится непосредственно до открытия онлайн-продаж. То есть 18 марта продажа билетов возобновится на полную глубину продаж (20 суток) уже в онлайне.

В то же время временное ограничение не коснется поезда Чоп - Вена - Чоп. По состоянию на сейчас, билеты на поезд Чоп - Вена и обратно доступны фактически на все даты.

Напомним,

В 2023 году 84,6% железнодорожных билетов было продано онлайн через сервисы Укрзализныци и ее партнеров. Использование мобильного приложения Укрзализныци также выросло на 23,2% до 37,9%.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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