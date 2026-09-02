В Киеве из-за воздушной угрозы остановили движение Kyiv City Express

В столице из-за повышенной воздушной угрозы временно приостановили движение поездов Kyiv City Express в обоих направлениях, передает УНН со ссылкой на КГГА.

Из-за повышенной воздушной угрозы для столицы, по указанию мониторинговой группы «Укрзализныци», движение поездов Kyiv City Express в обоих направлениях временно приостановлено - говорится в сообщении.

В КГГА призвали быть осторожными во время остановок по соображениям безопасности.

Находитесь на расстоянии 100 – 200 м от железнодорожной инфраструктуры или в укрытиях. Движение по кольцу возобновим после завершения воздушной угрозы - отмечается в сообщении.

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Напомним

В Украине будут обновлены системы оповещения об имеющейся угрозе, введут два уровня обозначения конкретной угрозы — желтый и красный. Кроме того, проработают более четкую географическую дифференциацию тревог.