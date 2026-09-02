В Киеве из-за воздушной угрозы остановили движение Kyiv City Express
Киев • УНН
В столице временно приостановили движение Kyiv City Express в обоих направлениях. Возобновления ожидают после завершения воздушной угрозы.
В столице из-за повышенной воздушной угрозы временно приостановили движение поездов Kyiv City Express в обоих направлениях, передает УНН со ссылкой на КГГА.
Из-за повышенной воздушной угрозы для столицы, по указанию мониторинговой группы «Укрзализныци», движение поездов Kyiv City Express в обоих направлениях временно приостановлено
В КГГА призвали быть осторожными во время остановок по соображениям безопасности.
Находитесь на расстоянии 100 – 200 м от железнодорожной инфраструктуры или в укрытиях. Движение по кольцу возобновим после завершения воздушной угрозы
В Киеве во время желтого уровня тревоги будет работать «зеленая» ветка метро, комендантский час сократят — Зеленский02.09.26, 18:19 • 7640 просмотров
Напомним
В Украине будут обновлены системы оповещения об имеющейся угрозе, введут два уровня обозначения конкретной угрозы — желтый и красный. Кроме того, проработают более четкую географическую дифференциацию тревог.