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В Киеве из-за воздушной угрозы остановили движение Kyiv City Express

Киев • УНН

 • 916 просмотра

В столице временно приостановили движение Kyiv City Express в обоих направлениях. Возобновления ожидают после завершения воздушной угрозы.

В Киеве из-за воздушной угрозы остановили движение Kyiv City Express

В столице из-за повышенной воздушной угрозы временно приостановили движение поездов Kyiv City Express в обоих направлениях, передает УНН со ссылкой на КГГА.

Из-за повышенной воздушной угрозы для столицы, по указанию мониторинговой группы «Укрзализныци», движение поездов Kyiv City Express в обоих направлениях временно приостановлено

- говорится в сообщении.

В КГГА призвали быть осторожными во время остановок по соображениям безопасности.

Находитесь на расстоянии 100 – 200 м от железнодорожной инфраструктуры или в укрытиях. Движение по кольцу возобновим после завершения воздушной угрозы

- отмечается в сообщении.

В Киеве во время желтого уровня тревоги будет работать «зеленая» ветка метро, комендантский час сократят — Зеленский02.09.26, 18:19 • 7640 просмотров

Напомним

В Украине будут обновлены системы оповещения об имеющейся угрозе, введут два уровня обозначения конкретной угрозы — желтый и красный. Кроме того, проработают более четкую географическую дифференциацию тревог. 

Антонина Туманова

Война в УкраинеКиев
Воздушная тревога
Киевская городская государственная администрация
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Украина