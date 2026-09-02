У Києві через повітряну загрозу зупинили рух Kyiv City Express

У столиці через підвищену повітряну загрозу тимчасово призупинили рух поїздів Kyiv City Express в обох напрямках, передає УНН із посиланням на КМДА.

Через підвищену повітряну загрозу для столиці, за вказівкою моніторингової групи Укрзалізниці, рух поїздів Kyiv City Express в обох напрямках тимчасово призупинено - йдеться у повідомленні.

У КМДА закликали бути обачними під час безпекових зупинок.

Перебувайте на відстані 100 – 200 м від залізничної інфраструктури або в укриттях. Рух по кільцю відновимо після завершення повітряної загрози - зазначено у повідомленні.

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В Україні будуть оновлені системи оповіщення про наявну загрозу, запровадять два рівні позначення конкретної загрози – жовтий та червоний. Крім того, опрацюють більш чітку географічну диференціацію тривог.