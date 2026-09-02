У Києві через повітряну загрозу зупинили рух Kyiv City Express
Київ • УНН
У столиці тимчасово призупинили рух Kyiv City Express в обох напрямках. Відновлення очікують після завершення повітряної загрози.
У столиці через підвищену повітряну загрозу тимчасово призупинили рух поїздів Kyiv City Express в обох напрямках, передає УНН із посиланням на КМДА.
Через підвищену повітряну загрозу для столиці, за вказівкою моніторингової групи Укрзалізниці, рух поїздів Kyiv City Express в обох напрямках тимчасово призупинено
У КМДА закликали бути обачними під час безпекових зупинок.
Перебувайте на відстані 100 – 200 м від залізничної інфраструктури або в укриттях. Рух по кільцю відновимо після завершення повітряної загрози
У Києві під час жовтого рівня тривоги працюватиме "зелена" гілка метро, комендантську годину скоротять - Зеленський02.09.26, 18:19 • 10011 переглядiв
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