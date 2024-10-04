В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

По Украине распространяется воздушная тревога, в частности она прозвучала в северных, центральных и восточных областях. В Воздушных силах предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения, передает УНН.

Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления! - говорится в сообщении ПС ВСУ.

Воздушная тревога объявлена, в том числе и в столице.

«Внимание! Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения! Направляйтесь в укрытия!», - предупредили в КГВА.

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