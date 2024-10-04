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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 06:29  •  1872 просмотра

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В северных, центральных и восточных областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения. Воздушные силы предупреждают об опасности с северо-восточного направления, призывая население направляться в укрытия.

По Украине распространяется воздушная тревога, в частности она прозвучала в северных, центральных и восточных областях. В Воздушных силах предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения, передает УНН

Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления!

 - говорится в сообщении ПС ВСУ. 

Воздушная тревога объявлена, в том числе и в столице.

«Внимание! Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения! Направляйтесь в укрытия!», - предупредили в КГВА.

Над Украиной ночью сбили 9 из 19 «шахедов». Враг атаковал объекты критической инфраструктуры4 октября 2024, 06:25 • 2183 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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