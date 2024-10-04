В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики
Киев • УНН
В северных, центральных и восточных областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения. Воздушные силы предупреждают об опасности с северо-восточного направления, призывая население направляться в укрытия.
По Украине распространяется воздушная тревога, в частности она прозвучала в северных, центральных и восточных областях. В Воздушных силах предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения, передает УНН.
Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления!
Воздушная тревога объявлена, в том числе и в столице.
«Внимание! Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения! Направляйтесь в укрытия!», - предупредили в КГВА.
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