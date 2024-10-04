Над Украиной ночью сбили 9 из 19 «шахедов». Враг атаковал объекты критической инфраструктуры

ukenru
Эксклюзив
Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
  •  106539 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

Эксклюзив
Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
  •  113057 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
  •  115463 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

Эксклюзив
Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
  •  117046 просмотра

Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

Эксклюзив
Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки
2 октября 2024, 15:44  •  131806 просмотра

Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки

Эксклюзив
В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое
2 октября 2024, 13:46  •  136362 просмотра

В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое

Эксклюзив
АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми
2 октября 2024, 13:40  •  135454 просмотра

АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми

В Киеве ухудшение качества воздуха: КГГА советует закрыть окна
2 октября 2024, 12:44  •  128342 просмотра

В Киеве ухудшение качества воздуха: КГГА советует закрыть окна

Эксклюзив
Дети с особыми образовательными потребностями должны максимально комфортно чувствовать себя в учебных заведениях - член комитета ВР по соцполитике
2 октября 2024, 12:09  •  113130 просмотра

Дети с особыми образовательными потребностями должны максимально комфортно чувствовать себя в учебных заведениях - член комитета ВР по соцполитике

Эксклюзив
В АРМА открестились от визитов экс-нардепа Писаренко и уверяют, что Дума с ним «не знакома»
2 октября 2024, 10:18  •  105153 просмотра

В АРМА открестились от визитов экс-нардепа Писаренко и уверяют, что Дума с ним «не знакома»

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве прогремели взрывы: работает ПВО - Глава КГВА

В Киеве прогремели взрывы: работает ПВО - Глава КГВА

  •  34102 просмотра
Журналисты Bihus.Info выяснили: беглый нардеп Дмитрук обосновался в Лондоне, транслируя пророссийские нарративы

Журналисты Bihus.Info выяснили: беглый нардеп Дмитрук обосновался в Лондоне, транслируя пророссийские нарративы

  •  36380 просмотра
В столице произошел пожар на балконе квартиры: предварительно, пострадавших нет

В столице произошел пожар на балконе квартиры: предварительно, пострадавших нет

  •  25691 просмотра
Пентагон объяснил, почему поддержка Израиля отличается от помощи Украине в борьбе с воздушными атаками: "очень разные поля боя"

Пентагон объяснил, почему поддержка Израиля отличается от помощи Украине в борьбе с воздушными атаками: "очень разные поля боя"

  •  52516 просмотра
Враг атакует: в Кировоградской области возможна работа ПВО

Враг атакует: в Кировоградской области возможна работа ПВО

  •  16969 просмотра
публикации
Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

  •  106276 просмотра
Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

  •  120535 просмотра
Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

  •  118171 просмотра
Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

3 октября 2024, 06:20  •  127927 просмотра
Домашние задания и даже отчисления за прогулы: на Киевщине возобновил свою деятельность Университет для людей старшего возраста

Домашние задания и даже отчисления за прогулы: на Киевщине возобновил свою деятельность Университет для людей старшего возраста

2 октября 2024, 16:57  •  130076 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

  •  15314 просмотра
Xbox выпустил документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 во время войны в Украине

Xbox выпустил документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 во время войны в Украине

  •  53892 просмотра
Новый альбом Coldplay выходит в пятницу и снова объединяет много приглашенных музыкантов

Новый альбом Coldplay выходит в пятницу и снова объединяет много приглашенных музыкантов

  •  57808 просмотра
3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

3 октября 2024, 03:03  •  114209 просмотра
В Чернобыльском заповеднике родилась сразу двойня лошадей Пржевальского

В Чернобыльском заповеднике родилась сразу двойня лошадей Пржевальского

2 октября 2024, 16:45  •  101896 просмотра
Актуальное
Над Украиной ночью сбили 9 из 19 «шахедов». Враг атаковал объекты критической инфраструктуры

Над Украиной ночью сбили 9 из 19 «шахедов». Враг атаковал объекты критической инфраструктуры

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 06:25  •  2372 просмотра

Read in English

Воздушные силы ВСУ сообщили о сбитии 9 из 19 российских ударных дронов «Shahed» над Украиной ночью. Еще 7 вражеских беспилотников были потеряны локально, вероятно из-за действия средств РЭБ.

В небе над Украиной ночью сбито 9 из 19 запущенных российскими войсками ударных дронов типа «Shahed». 7 вражеских беспилотников локально были потеряны. Об этом сообщили в пятницу  в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Как сообщили в ВС ВСУ, ночью враг атаковал объекты критической инфраструктуры Украины, выпустив из районов Приморско-Ахтарск, Курск - рф. и мыс Чауда - Крым 19 ударных БпЛА типа «Shahed».

9 ударных БпЛА сбиты противовоздушной обороной в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Херсонской областях. 7 вражеских беспилотников локально потеряно, предположительно в результате противодействия РЭБ (информация о разрушениях и пострадавших не поступала)

 - говорится в сообщении ПС ВСУ. 

россияне атаковали дронами Кировоградскую область: есть повреждения на предприятии, пострадал работник4 октября 2024, 05:38 • 5796 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
kirovogradskaya-oblastКировоградская область
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
krymКрым
ukrainaУкраина
cherkasyЧеркассы
khersonХерсон
kievКиев