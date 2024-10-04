Над Украиной ночью сбили 9 из 19 «шахедов». Враг атаковал объекты критической инфраструктуры
Киев • УНН
Воздушные силы ВСУ сообщили о сбитии 9 из 19 российских ударных дронов «Shahed» над Украиной ночью. Еще 7 вражеских беспилотников были потеряны локально, вероятно из-за действия средств РЭБ.
В небе над Украиной ночью сбито 9 из 19 запущенных российскими войсками ударных дронов типа «Shahed». 7 вражеских беспилотников локально были потеряны. Об этом сообщили в пятницу в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Как сообщили в ВС ВСУ, ночью враг атаковал объекты критической инфраструктуры Украины, выпустив из районов Приморско-Ахтарск, Курск - рф. и мыс Чауда - Крым 19 ударных БпЛА типа «Shahed».
9 ударных БпЛА сбиты противовоздушной обороной в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Херсонской областях. 7 вражеских беспилотников локально потеряно, предположительно в результате противодействия РЭБ (информация о разрушениях и пострадавших не поступала)
россияне атаковали дронами Кировоградскую область: есть повреждения на предприятии, пострадал работник4 октября 2024, 05:38 • 5796 просмотров