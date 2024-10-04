Над Украиной ночью сбили 9 из 19 «шахедов». Враг атаковал объекты критической инфраструктуры

В небе над Украиной ночью сбито 9 из 19 запущенных российскими войсками ударных дронов типа «Shahed». 7 вражеских беспилотников локально были потеряны. Об этом сообщили в пятницу в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Как сообщили в ВС ВСУ, ночью враг атаковал объекты критической инфраструктуры Украины, выпустив из районов Приморско-Ахтарск, Курск - рф. и мыс Чауда - Крым 19 ударных БпЛА типа «Shahed».

9 ударных БпЛА сбиты противовоздушной обороной в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Херсонской областях. 7 вражеских беспилотников локально потеряно, предположительно в результате противодействия РЭБ (информация о разрушениях и пострадавших не поступала) - говорится в сообщении ПС ВСУ.

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