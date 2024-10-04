россияне атаковали дронами Кировоградскую область: есть повреждения на предприятии, пострадал работник
Киев • УНН
В Голованевском районе Кировоградской области в результате вражеской дроновой атаки повреждено админздание предприятия. Один работник получил легкие травмы, на месте работают соответствующие службы.
В Голованевском районе Кировоградской области в результате вражеской дроновой атаки повреждено админздание предприятия, один работник получил легкие травмы, сообщил в пятницу глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram, пишет УНН.
Очередная вражеская дроновая атака не обошла Кировоградщину. В Голованевском районе повреждено админздание одного из предприятий. Легкие травмы получил работник предприятия
Соответствующие службы, по его словам, работают.
Кировоградская область подверглась атаке рф дронами: повреждены дом и гаражи3 октября 2024, 05:59 • 12798 просмотров