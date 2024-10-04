россияне атаковали дронами Кировоградскую область: есть повреждения на предприятии, пострадал работник

В Голованевском районе Кировоградской области в результате вражеской дроновой атаки повреждено админздание предприятия, один работник получил легкие травмы, сообщил в пятницу глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram, пишет УНН.

Очередная вражеская дроновая атака не обошла Кировоградщину. В Голованевском районе повреждено админздание одного из предприятий. Легкие травмы получил работник предприятия - написал Райкович.

Соответствующие службы, по его словам, работают.

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