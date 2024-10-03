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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кировоградская область подверглась атаке рф дронами: повреждены дом и гаражи

Кировоградская область подверглась атаке рф дронами: повреждены дом и гаражи

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 05:59  •  6410 просмотра

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В Кропивницком районе Кировоградской области произошла вражеская атака дронов. Повреждены окна и двери жилого дома и несколько гаражей, пострадавших нет.

Кировоградская область подверглась вражеской атаке дронами, в Кропивницком районе повреждены окна и двери жилого дома и несколько гаражей, пострадавших нет, сообщил в четверг глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram, пишет УНН.

Кировоградщина пережила очередную вражескую дроновую атаку. В одной из громад Кропивницкого района повреждены окна и двери жилого дома и несколько соседних гаражей. Пострадавших, к счастью, нет

- написал Райкович.

Все соответствующие службы, по его словам, работают.

Над Украиной сбили 78 из 105 "шахедов" за ночь, 23 потеряно, один улетел в беларусь3 октября 2024, 05:33 • 7105 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
kirovogradskaya-oblastКировоградская область