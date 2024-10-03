Кировоградская область подверглась атаке рф дронами: повреждены дом и гаражи
Киев • УНН
В Кропивницком районе Кировоградской области произошла вражеская атака дронов. Повреждены окна и двери жилого дома и несколько гаражей, пострадавших нет.
Кировоградская область подверглась вражеской атаке дронами, в Кропивницком районе повреждены окна и двери жилого дома и несколько гаражей, пострадавших нет, сообщил в четверг глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram, пишет УНН.
Кировоградщина пережила очередную вражескую дроновую атаку. В одной из громад Кропивницкого района повреждены окна и двери жилого дома и несколько соседних гаражей. Пострадавших, к счастью, нет
Все соответствующие службы, по его словам, работают.
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