Кіровоградщина зазнала атаки рф дронами: пошкоджено будинок і гаражі
Київ • УНН
У Кропивницькому районі Кіровоградської області відбулася ворожа атака дронів. Пошкоджено вікна та двері житлового будинку і кілька гаражів, постраждалих немає.
Кіровоградська область зазнала ворожої атаки дронами, у Кропивницькому районі пошкоджено вікна та двері житлового будинку і кілька гаражів, постраждалих немає, повідомив у четвер голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram, пише УНН.
Кіровоградщина пережила чергову ворожу дронову атаку. В одній з громад Кропивницького району пошкоджено вікна та двері житлового будинку і кілька сусідніх гаражів. Постраждалих, на щастя, немає
Всі відповідні служби, з його слів, працюють.