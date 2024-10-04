росіяни атакували дронами Кіровоградщину: є пошкодження на підприємстві, постраждав працівник
Київ • УНН
У Голованівському районі Кіровоградської області внаслідок ворожої дронової атаки пошкоджено адмінбудівлю підприємства. Один працівник отримав легкі травми, на місці працюють відповідні служби.
У Голованівському районі Кіровоградської області внаслідок ворожої дронової атаки пошкоджено адмінбудівлю підприємства, один працівник отримав легкі травми, повідомив у п'ятницю голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram, пише УНН.
Чергова ворожа дронова атака не оминула Кіровоградщину. У Голованівському районі пошкоджено адмінбудівлю одного з підприємств. Легкі травми отримав працівник підприємства
Відповідні служби, з його слів, працюють.
Кіровоградщина зазнала атаки рф дронами: пошкоджено будинок і гаражі03.10.24, 08:59 • 14013 переглядiв