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Над Україною вночі збили 9 із 19 "шахедів". Ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури

Над Україною вночі збили 9 із 19 "шахедів". Ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури

Київ • УНН

 • 16274 перегляди

Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття 9 з 19 російських ударних дронів "Shahed" над Україною вночі. Ще 7 ворожих безпілотників було втрачено локаційно, ймовірно через дію засобів РЕБ.

У небі над Україною вночі збито 9 із 19 запущені російськими військами ударні дрони типу "Shahed". 7 ворожих безпілотників локаційно було втрачено. Про це повідомили у п'ятницю  у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Як вкзали в ПС ЗСУ, уночі ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури України, випустивши із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф. та мис Чауда – Крим 19 ударних БпЛА типу "Shahed".

9 ударних БпЛА збито протиповітряною обороною у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Херсонській областях. 7 ворожих безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії РЕБ (інформація про руйнування та потерпілих не надходила)

 - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ. 

росіяни атакували дронами Кіровоградщину: є пошкодження на підприємстві, постраждав працівник04.10.24, 08:38 • 14382 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
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