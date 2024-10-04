Над Україною вночі збили 9 із 19 "шахедів". Ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури
Київ • УНН
Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття 9 з 19 російських ударних дронів "Shahed" над Україною вночі. Ще 7 ворожих безпілотників було втрачено локаційно, ймовірно через дію засобів РЕБ.
У небі над Україною вночі збито 9 із 19 запущені російськими військами ударні дрони типу "Shahed". 7 ворожих безпілотників локаційно було втрачено. Про це повідомили у п'ятницю у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
Як вкзали в ПС ЗСУ, уночі ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури України, випустивши із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф. та мис Чауда – Крим 19 ударних БпЛА типу "Shahed".
9 ударних БпЛА збито протиповітряною обороною у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Херсонській областях. 7 ворожих безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії РЕБ (інформація про руйнування та потерпілих не надходила)
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