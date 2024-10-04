У Києві та низці областей оголошена тривога через загрозу балістики
Київ • УНН
У північних, центральних та східних областях України оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Повітряні сили попереджають про небезпеку з північно-східного напрямку, закликаючи населення прямувати до укриттів.
Україною шириться повітряна тривога, зокрема вона пролунала у північних, центральних та східних областях. У Повітряних силах попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння, передає УНН.
Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку!
Повітряна тривога оголошена, зокрема і у столиці.
"Увага!Повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння! Прямуйте до укриттів!", - попередили у КМВА.
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