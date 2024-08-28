В Киеве и области введены экстренные отключения света - ДТЭК
Киев • УНН
ДТЭК сообщил об экстренных отключениях электроэнергии в Киевской области и Киеве. Графики стабилизационных отключений не действуют, продолжительность отключений неизвестна.
В Киевской области и столице введены экстренные отключения света. Об этом сообщает ДТЭК, передает УНН.
Детали
Компания ДТЭК сообщила о введении экстренных отключений электроэнергии в Киевской области и Киеве. Это произошло после получения соответствующей команды от оператора системы передачи электроэнергии «Укрэнерго».
В связи с этим графики стабилизационных отключений пока не действуют, а электроснабжение может быть прекращено без предупреждения. Продолжительность экстренных отключений пока неизвестна.
ДТЭК призывает жителей следить за обновлениями на официальной странице компании.
Укренерго: до кінця доби з двох до трьох черг збільшили відключення світла28 августа 2024, 08:49 • 25377 просмотров