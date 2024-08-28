В Киеве и области введены экстренные отключения света - ДТЭК

В Киевской области и столице введены экстренные отключения света. Об этом сообщает ДТЭК, передает УНН.

Детали

Компания ДТЭК сообщила о введении экстренных отключений электроэнергии в Киевской области и Киеве. Это произошло после получения соответствующей команды от оператора системы передачи электроэнергии «Укрэнерго».

В связи с этим графики стабилизационных отключений пока не действуют, а электроснабжение может быть прекращено без предупреждения. Продолжительность экстренных отключений пока неизвестна.

ДТЭК призывает жителей следить за обновлениями на официальной странице компании.

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