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У Києві та області введено екстрені відключення світла - ДТЕК

У Києві та області введено екстрені відключення світла - ДТЕК

Київ • УНН

 • 21234 перегляди

ДТЕК повідомив про екстрені відключення електроенергії в Київській області та Києві. Графіки стабілізаційних відключень не діють, тривалість відключень невідома.

У Київській області та столиці введено екстрені відключення світла. Про це повідомляє ДТЕК, передає УНН.

Деталі

Компанія ДТЕК повідомила про введення екстрених відключень електроенергії в Київській області та Києві. Це сталося після отримання відповідної команди від оператора системи передачі електроенергії "Укренерго".

У зв’язку з цим графіки стабілізаційних відключень наразі не діють, а електропостачання може бути припинено без попередження. Тривалість екстрених відключень поки що невідома.

ДТЕК закликає мешканців стежити за оновленнями на офіційній сторінці компанії.

Укренерго: до кінця доби з двох до трьох черг збільшили відключення світла28.08.24, 11:49 • 27025 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

КиївКиївщина

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