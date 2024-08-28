У Києві та області введено екстрені відключення світла - ДТЕК
Київ • УНН
ДТЕК повідомив про екстрені відключення електроенергії в Київській області та Києві. Графіки стабілізаційних відключень не діють, тривалість відключень невідома.
У Київській області та столиці введено екстрені відключення світла. Про це повідомляє ДТЕК, передає УНН.
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Компанія ДТЕК повідомила про введення екстрених відключень електроенергії в Київській області та Києві. Це сталося після отримання відповідної команди від оператора системи передачі електроенергії "Укренерго".
У зв’язку з цим графіки стабілізаційних відключень наразі не діють, а електропостачання може бути припинено без попередження. Тривалість екстрених відключень поки що невідома.
ДТЕК закликає мешканців стежити за оновленнями на офіційній сторінці компанії.
Укренерго: до кінця доби з двох до трьох черг збільшили відключення світла28.08.24, 11:49 • 27025 переглядiв