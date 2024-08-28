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Укренерго: до кінця доби з двох до трьох черг збільшили відключення світла

Київ • УНН

 • 27025 перегляди

На тлі спеки та через наслідки атаки рф в Україні діятимуть три черги відключень одночасно замість двох. Споживання електроенергії залишається високим, експорт не відбувається.

До кінця доби у більшості регіонів України на тлі зростання споживання електроенергії через спеку діятиме три черги відключень одночасно, замість двох, прогнозованих раніше, повідомили у НЕК "Укренерго", пише УНН.

Деталі

За даними Укренерго, споживання залишається високим через спеку у більшості регіонів України. Учора, 27 серпня, добовий максимум споживання був зафіксований у денні години. Він був на тому ж рівні,  що і попереднього дня - у понеділок, 26 серпня.

Внаслідок російської масованої повітряної атаки на енергосистему в понеділок, 26 серпня, сьогодні в Україні продовжують діяти заходи обмеження споживання. Вранці у більшості регіонів вимушено були застосовані графіки аварійних відключень, тому повідомлені раніше обленерго погодинні графіки – не діяли, зазначили у компанії.

З 11:00 аварійні відключення скасовані. До кінця доби порівняно з попереднім прогнозом, сьогодні збільшено обсяг заходів обмеження. У більшості регіонів діятиме три черги відключень одночасно

- повідомили в Укренерго.

Експорт, як вказано, не відбувається і не передбачається. Щодо імпорту елекрики дані не наведено.

Графіки відключень цілу добу, на Рівненщині через падіння дрона знеструмлювалися підстанції - Міненерго28.08.24, 10:58 • 34936 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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