Графіки відключень цілу добу, на Рівненщині через падіння дрона знеструмлювалися підстанції - Міненерго

Графіки відключень електроенергії в Україні діють протягом доби. У Рівненській області внаслідок падіння БПЛА знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та залізниця. Про це повідомили у Міненерго у середу, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні з 0:00 до 24:00 будуть діяти графіки відключень електроенергії", - повідомили у Міненерго.

На об’єктах, як вказано, наразі тривають ліквідація наслідків атаки, розмінування та ремонтні роботи, що здійснюються цілодобово. Також продовжується масштабна ремонтна кампанія.

"Для підтримки стабільності енергетичної системи важливо раціонально та ощадливо використовувати електроенергію", - наголосили у відомстві.

Минулої доби, як повідомляється, українська енергосистема отримувала аварійну допомогу зі Словаччини та Польщі.

Обстріли

"Рівненська область: внаслідок падіння БПЛА знеструмлювались підстанції, приєднані до неї побутові споживачі та залізниця (збоїв у русі потягів не було). Живлення відновлено за резервною схемою", - ідеться у повідомленні.

Запорізька область: під час огляду підстанції сапери виявили боєприпаси, що не вибухнули. Вони були знешкоджені.

Донецька область: через бойові дії знеструмлювалась підстанція та побутові споживачі.

Київська область: працівниками виявлено БПЛА на землі неподалік повітряної лінії. Його було знешкоджено.

Чернігівська область: внаслідок обстрілу відключились повітряні лінії, через що знеструмлювались майже 3 тисячі споживачів у 12 населених пунктах.

Стан мереж

Центральний регіон: відключалась високовольтна повітряна лінія. Причина – пошкодження на ділянці, що проходить територією білорусі (після 24.02.22 українські енергетики не мають доступу до її обслуговування).

Східний регіон: з технологічних причин знеструмлювались підстанції та побутові споживачі.

Південно-східний регіон: через технологічні порушення знеструмлювалось обладнання підстанції, побутові та промислові споживачі. Живлення відновлено.

Північний регіон: з технологічних причин знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено.

Знеструмлення споживачів

Минулої доби енергетики відновили живлення для 9463 споживачів, знеструмлених внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

Загалом через бойові дії та техпорушення на ранок залишаються без електропостачання 564 населених пункти.

Ситуація на ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.57 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.