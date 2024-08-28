Графики отключений круглые сутки, в Ровенской области из-за падения дрона обесточивались подстанции - Минэнерго
Киев • УНН
Минэнерго сообщило о круглосуточных графиках отключений электроэнергии в Украине. Энергетики ликвидируют последствия атак, проводят разминирование и ремонтные работы, призывая к экономному использованию электроэнергии.
Графики отключений электроэнергии в Украине действуют в течение суток. В Ровенской области в результате падения БПЛА обесточивались подстанции, бытовые потребители и железная дорога. Об этом сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.
Детали
"Сегодня с 0:00 до 24:00 будут действовать графики отключений электроэнергии", - сообщили в Минэнерго.
На объектах, как указано, сейчас продолжаются ликвидация последствий атаки, разминирование и ремонтные работы, которые осуществляются круглосуточно. Также продолжается масштабная ремонтная кампания.
"Для поддержания стабильности энергетической системы важно рационально и экономно использовать электроэнергию", - отметили в ведомстве.
За прошедшие сутки, как сообщается, украинская энергосистема получала аварийную помощь из Словакии и Польши.
Обстрелы
"Ровенская область: в результате падения БПЛА обесточивались подстанции, присоединенные к ней бытовые потребители и железная дорога (сбоев в движении поездов не было). Питание восстановлено по резервной схеме", - говорится в сообщении.
Запорожская область: во время осмотра подстанции саперы обнаружили невзорвавшиеся боеприпасы. Они были обезврежены.
Донецкая область: из-за боевых действий обесточивалась подстанция и бытовые потребители.
Киевская область: работниками обнаружено БПЛА на земле неподалеку воздушной линии. Он был обезврежен.
Черниговская область: в результате обстрела отключились воздушные линии, из-за чего обесточивались почти 3 тысячи потребителей в 12 населенных пунктах.
Состояние сетей
Центральный регион: отключалась высоковольтная воздушная линия. Причина - повреждение на участке, проходящем по территории беларуси (после 24.02.22 украинские энергетики не имеют доступа к ее обслуживанию).
Восточный регион: по технологическим причинам обесточивались подстанции и бытовые потребители.
Юго-восточный регион: из-за технологических нарушений обесточивалось оборудование подстанции, бытовые и промышленные потребители. Питание восстановлено.
Северный регион: по технологическим причинам обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено.
Обесточивание потребителей
За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 9463 потребителей, обесточенных в результате боевых действий и технологических нарушений.
Всего из-за боевых действий и технарушений на утро остаются без электроснабжения 564 населенных пункта.
Ситуация на ЗАЭС
Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.57 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.