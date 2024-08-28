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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Графики отключений круглые сутки, в Ровенской области из-за падения дрона обесточивались подстанции - Минэнерго

Графики отключений круглые сутки, в Ровенской области из-за падения дрона обесточивались подстанции - Минэнерго

Киев  •  УНН

28 августа 2024, 07:58  •  26430 просмотра

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Минэнерго сообщило о круглосуточных графиках отключений электроэнергии в Украине. Энергетики ликвидируют последствия атак, проводят разминирование и ремонтные работы, призывая к экономному использованию электроэнергии.

Графики отключений электроэнергии в Украине действуют в течение суток. В Ровенской области в результате падения БПЛА обесточивались подстанции, бытовые потребители и железная дорога. Об этом сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.

Детали

"Сегодня с 0:00 до 24:00 будут действовать графики отключений электроэнергии", - сообщили в Минэнерго.

На объектах, как указано, сейчас продолжаются ликвидация последствий атаки, разминирование и ремонтные работы, которые осуществляются круглосуточно. Также продолжается масштабная ремонтная кампания.

"Для поддержания стабильности энергетической системы важно рационально и экономно использовать электроэнергию", - отметили в ведомстве.

За прошедшие сутки, как сообщается, украинская энергосистема получала аварийную помощь из Словакии и Польши.

Обстрелы

"Ровенская область: в результате падения БПЛА обесточивались подстанции, присоединенные к ней бытовые потребители и железная дорога (сбоев в движении поездов не было). Питание восстановлено по резервной схеме", - говорится в сообщении.

Запорожская область: во время осмотра подстанции саперы обнаружили невзорвавшиеся боеприпасы. Они были обезврежены.

Донецкая область: из-за боевых действий обесточивалась подстанция и бытовые потребители. 

Киевская область: работниками обнаружено БПЛА на земле неподалеку воздушной линии. Он был обезврежен.

Черниговская область: в результате обстрела отключились воздушные линии, из-за чего обесточивались почти 3 тысячи потребителей в 12 населенных пунктах.

Состояние сетей

Центральный регион: отключалась высоковольтная воздушная линия. Причина - повреждение на участке, проходящем по территории беларуси (после 24.02.22 украинские энергетики не имеют доступа к ее обслуживанию).

Восточный регион: по технологическим причинам обесточивались подстанции и бытовые потребители.

Юго-восточный регион: из-за технологических нарушений обесточивалось оборудование подстанции, бытовые и промышленные потребители. Питание восстановлено.

Северный регион: по технологическим причинам обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено.

Обесточивание потребителей

За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 9463 потребителей, обесточенных в результате боевых действий и технологических нарушений.

Всего из-за боевых действий и технарушений на утро остаются без электроснабжения 564 населенных пункта.

Ситуация на ЗАЭС

Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.57 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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