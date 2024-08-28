Укрэнерго: до конца суток с двух до трех очередей увеличили отключения света

До конца суток в большинстве регионов Украины на фоне роста потребления из-за жары будет действовать три очереди отключений одновременно, вместо двух, прогнозируемых ранее, сообщили в НЭК «Укрэнерго», пишет УНН.

Детали

По данным Укрэнерго, потребление остается высоким из-за жары в большинстве регионов Украины. Вчера, 27 августа, суточный максимум потребления был зафиксирован в дневные часы. Он был на том же уровне, что и в предыдущий день - в понедельник, 26 августа.

Вследствие российской массированной воздушной атаки на энергосистему в понедельник, 26 августа, сегодня в Украине продолжают действовать меры ограничения потребления. Утром в большинстве регионов вынужденно были применены графики аварийных отключений, поэтому сообщенные ранее облэнерго почасовые графики - не действовали, отметили в компании.

С 11:00 аварийные отключения отменены. До конца суток по сравнению с предыдущим прогнозом, сегодня увеличен объем мер ограничения. В большинстве регионов будет действовать три очереди отключений одновременно - сообщили в Укрэнерго.

Экспорт, как указано, не происходит и не предполагается. По импорту элекрики данные не приведены.

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