В Киеве и области объявлен І уровень опасности из-за гололеда
Киев • УНН
В столице и области объявлен желтый уровень опасности из-за гололеда 6 декабря. Синоптики предупреждают об осложнениях движения транспорта и прогнозируют мокрый снег с дождем при температуре от -3° до +7°.
В Киеве и области сегодня, 6 декабря, введен первый уровень опасности из-за гололеда. В ГСЧС предупреждают о возможном затрудненном движении транспорта, передает УНН.
Детали
Синоптики предупреждают: на дорогах Киева и области в ближайшие часы с содержанием до конца суток 6 декабря – гололедица.
І уровень опасности, желтый.
Как указали в ГСЧС, погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта. Поэтому спасатели призывают быть внимательными на дорогах.
Дополнение
6 декабря в Украине ожидается облачная погода с мокрым снегом и дождем на большей части территории. Температура будет колебаться от -3° до +7°, местами гололедица на дорогах.
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