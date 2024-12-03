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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Прогноз погоды на зиму: что ждет украинцев на Николая и в декабре

Прогноз погоды на зиму: что ждет украинцев на Николая и в декабре

Киев  •  УНН

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Синоптики прогнозируют мягкое начало зимы с мокрым снегом на Николая и температурными контрастами во второй декаде декабря. На юге возможно потепление до +15°C, тогда как в Карпатах ожидаются морозы до -10°C.

Календарная зима в Украине стартовала с мягкой и стабильной погоды. По прогнозам, в декабре украинцев ждут как теплые дни, так и проявления зимних непогод. Об этом во время брифинга рассказала Наталья Птуха, пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра,  передает корреспондент УНН.

Погода на начало декабря

Сейчас на погодные условия влияет антициклон, центр которого расположен на северо-востоке от территории Украины. Его гребень удерживает стабильную погоду почти без осадков, но с характерной для зимних антициклонов пасмурностью, повышенной влажностью и туманами.

"Призываем водителей быть внимательными, а пешеходов использовать светоотражающие элементы", - подчеркнула Птуха.

Такие погодные условия продлятся до конца рабочей недели, однако с 6 декабря ожидается перестройка синоптических процессов. На Святого Николая возможен мокрый снег, который местами будет переходить в дождь.

"Сугробы снега пока не прогнозируем", - отметила пресс-секретарь.

Но кое-где возможно небольшое увеличение снежного покрова. Температуры преимущественно будут около нуля, с незначительными колебаниями: ночью чуть ниже, днем - чуть выше.

Вторая декада декабря: температурные контрасты

Вторая декада месяца будет динамичной из-за прохождения атмосферных фронтов.

Ожидаются:

- Усиление ветра во время прохождения фронтов;

- Осадки смешанной фазы - дождь в случае плюсовой температуры, мокрый снег при минусовой;

- Колебания температур в зависимости от региона.

На юге страны возможно потепление до +15 °C в дневные часы, что обусловлено влиянием теплых воздушных масс с юго-запада. В то же время на западе и севере температура будет оставаться около 0 °C.

"Холоднее всего у нас в Карпатах. Карпаты остаются центром зимней погоды", - уточнила Птуха.

Ночью там возможны морозы до -10 °C. Сейчас снежный покров в регионе составляет 17-26 см, но его существенное увеличение пока не прогнозируется.

Будет ли эта зима похожа на прошлогоднюю?

Тенденция к более теплой погоде сохраняется, что подтверждают как украинские синоптики, так и мировые прогностические центры. В последние месяцы среднемесячные температуры регулярно превышают климатическую норму.

Хотя декабрь в целом будет в пределах нормы, во второй декаде возможны повышения температур, особенно в южных регионах.

"Однако мы не исключаем и залива холодного воздуха", - отметила пресс-секретарь.

Ученые также следят за состоянием ультраполярного вихря, который иногда вызывает резкое похолодание в Европе. Пока значительных "провалов холода" не ожидается.

Рекомендации синоптиков

Украинцам советуют готовиться к переменной погоде с возможными проявлениями зимы в виде гололеда, усиленного ветра и осадков. Особенно бдительными следует быть во время атмосферных фронтов, которые будут сопровождаться нестабильными погодными условиями

Погода в Украине 3 декабря: где будет теплее и стоит ли ждать осадков3 дек. 2024, 05:48 • 14253 просмотра

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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