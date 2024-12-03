Погода в Украине 3 декабря: где будет теплее и стоит ли ждать осадков

Погода в Украине на 3 декабря обещает быть облачной, но с пояснениями. В большинстве регионов страны осадков не предвидится, а температура воздуха будет оставаться достаточно умеренной для этого периода года. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

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Поэтому в среднем дневная температура в Украине будет колебаться от 0 до +3°C.

В столичном регионе, в частности в Киеве, ожидается температура в пределах 0..+ 2°C, облачно с прояснениями, без осадков. В западных областях, в частности во Львове, температура будет немного выше - +3..+5°C, также без дождя или снега. В восточных регионах, таких как Харьков и Донецк, температура будет колебаться между 0 и +2°C, а в Луганске будет аналогичная температура с облачным небом и без осадков.

На юге страны, в Одессе и Симферополе, температура будет комфортной – от +4 до +7°C, с периодическими прояснениями, но без дождей. В Мелитополе, Бахмуте и других городах юга и востока Украины также прогнозируется облачная погода с прояснениями и температурой в пределах +2..+4°C.

Таким образом, погода 3 декабря будет благоприятной для планирования активностей на свежем воздухе, хотя и стоит быть готовыми к умеренному холоду, особенно ночью.

Погода в Украине 2 декабря: облачно, без осадков, температура будет колебаться от 0 до +6°C