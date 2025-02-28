В Киеве и других областях Украины объявлена воздушная тревога из-за БпЛА

В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает УНН.

В Киеве объявлена воздушная тревога - угроза БпЛА - говорится в сообщении.

Напомним

Воздушные Силы ВСУ предупреждали о движении ударных БпЛА над несколькими областями Украины.