В Киеве и других областях Украины объявлена воздушная тревога из-за БпЛА
Киев • УНН
Киевская городская военная администрация сообщила об объявлении воздушной тревоги в столице из-за угрозы БпЛА. Воздушные Силы ВСУ предупредили о движении ударных беспилотников над несколькими областями Украины.
В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает УНН.
В Киеве объявлена воздушная тревога - угроза БпЛА
Напомним
Воздушные Силы ВСУ предупреждали о движении ударных БпЛА над несколькими областями Украины.