У Києві та інших областях України оголошено повітряну тривогу через БпЛА
Київ • УНН
Київська міська військова адміністрація повідомила про оголошення повітряної тривоги в столиці через загрозу БпЛА. Повітряні Сили ЗСУ попередили про рух ударних безпілотників над кількома областями України.
У Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає УНН.
У Києві оголошено повітряну тривогу — загроза БпЛА
Нагадаємо
Повітряні Сили ЗСУ попереджали щодо руху ударних БпЛА над кількома областями України.