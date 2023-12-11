В Киеве грузовик наехал на электроопору: есть пострадавший

В столице на улице Елены Телиги водитель грузовика не справился с управлением и наехал на электроопору, его госпитализировали. Из-за ДТП перекрыт заезд на АЗС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на патрульную полицию Киева.

На улице Елены Телиги произошло ДТП с пострадавшими. По предварительной информации, водитель грузовика SCANIA не справился с управлением и совершил наезд на электроопору - говорится в сообщении патрульной полиции Киева.

Отмечается, что водителя госпитализировали.

Из-за неисправности грузовик не может двигаться самостоятельно, поэтому остановился на обочине и перекрыл заезд на АЗС.

Патрульные просят учитывать эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

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