В Киеве грузовик наехал на электроопору: есть пострадавший
Киев • УНН
Водитель грузовика был травмирован и госпитализирован после столкновения с электроопорой в Киеве, заблокировав подъезд к автозаправочной станции.
В столице на улице Елены Телиги водитель грузовика не справился с управлением и наехал на электроопору, его госпитализировали. Из-за ДТП перекрыт заезд на АЗС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на патрульную полицию Киева.
На улице Елены Телиги произошло ДТП с пострадавшими. По предварительной информации, водитель грузовика SCANIA не справился с управлением и совершил наезд на электроопору
Отмечается, что водителя госпитализировали.
Из-за неисправности грузовик не может двигаться самостоятельно, поэтому остановился на обочине и перекрыл заезд на АЗС.
Патрульные просят учитывать эту информацию при планировании маршрута своей поездки.
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В Киеве грузовик наехал на электроопору: есть пострадавший
Водитель грузовика был травмирован и госпитализирован после столкновения с электроопорой в Киеве, заблокировав подъезд к автозаправочной станции.
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