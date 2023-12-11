В Киеве грузовик наехал на электроопору: есть пострадавший

Эксклюзив
Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта
  •  17864 просмотра

Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта

Эксклюзив
На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza
9 декабря  •  187201 просмотра

На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza

Эксклюзив
Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс
8 декабря  •  214557 просмотра

Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс

Эксклюзив
В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными
8 декабря  •  193439 просмотра

В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными

Эксклюзив
И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции
8 декабря  •  181575 просмотра

И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции

Эксклюзив
Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы
8 декабря  •  176493 просмотра

Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы

Эксклюзив
"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе
8 декабря  •  163859 просмотра

"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе

Эксклюзив
В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД
7 декабря  •  172515 просмотра

В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД

Эксклюзив
У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных
7 декабря  •  164779 просмотра

У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

Эксклюзив
Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами
7 декабря  •  151255 просмотра

Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами

Эксклюзив
От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб
7 декабря  •  145797 просмотра

От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб

Эксклюзив
Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф
7 декабря  •  143824 просмотра

Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф

Эксклюзив
Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего
7 декабря  •  134422 просмотра

Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего

Эксклюзив
Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу
6 декабря  •  143602 просмотра

Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу

Эксклюзив
Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ
6 декабря  •  152691 просмотра

Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Север Донецкой области обесточен, сработала автоматика защиты на Славянской ТЭС

Север Донецкой области обесточен, сработала автоматика защиты на Славянской ТЭС

  •  116202 просмотра
Пообщался с артиллеристами и пехотинцами: командующий ВС Швеции генерал Бюден посетил передовую

Пообщался с артиллеристами и пехотинцами: командующий ВС Швеции генерал Бюден посетил передовую

  •  113388 просмотра
Взрывы в Киеве прогремели перед воздушной тревогой; сообщается о ракетной угрозе

Взрывы в Киеве прогремели перед воздушной тревогой; сообщается о ракетной угрозе

  •  104663 просмотра
В Киеве обломок ракеты повредил крышу жилого дома

В Киеве обломок ракеты повредил крышу жилого дома

  •  104143 просмотра
Два человека погибли в результате нападения на колонну Красного Креста в Судане

Два человека погибли в результате нападения на колонну Красного Креста в Судане

  •  101158 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
v-kieve-gruzovik-naekhal-na-elektrooporu-yest-postradavshii

В Киеве грузовик наехал на электроопору: есть пострадавший

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 06:48  •  12858 просмотра

Read in English

Водитель грузовика был травмирован и госпитализирован после столкновения с электроопорой в Киеве, заблокировав подъезд к автозаправочной станции.

В столице на улице Елены Телиги водитель грузовика не справился с управлением и наехал на электроопору, его госпитализировали. Из-за ДТП перекрыт заезд на АЗС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на патрульную полицию Киева. 

На улице Елены Телиги произошло ДТП с пострадавшими. По предварительной информации, водитель грузовика SCANIA не справился с управлением и совершил наезд на электроопору

- говорится в сообщении патрульной полиции Киева. 

Отмечается, что водителя госпитализировали. 

Из-за неисправности грузовик не может двигаться самостоятельно, поэтому остановился на обочине и перекрыл заезд на АЗС. 

Патрульные просят учитывать эту информацию при планировании маршрута своей поездки. 

Image

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ДТП в Одессе: водитель Chevrolet наехал на ребенка на пешеходном переходе

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Киев
У Києві вантажівка наїхала на електроопору: є потерпілий
A truck hits a power pole in Kyiv: there is a victim
Новости по теме

В Киеве грузовик наехал на электроопору: есть пострадавший

Водитель грузовика был травмирован и госпитализирован после столкновения с электроопорой в Киеве, заблокировав подъезд к автозаправочной станции.

Киев •   •  12858 просмотра
В Киеве грузовик наехал на электроопору: есть пострадавший

Оккупанты совершили 78 обстрелов Запорожской области, атаковали 15 беспилотниками

Российские войска нанесли 78 ударов по Запорожской области, в том числе 15 ударов с беспилотников, без жертв и разрушений, о чем сообщил глава ОВА Юрий Малашко.

Война •   •  15315 просмотра
Оккупанты совершили 78 обстрелов Запорожской области, атаковали 15 беспилотниками

В Николаевской области ночью уничтожили 13 "шахедов", из-за обломков есть повреждения

Силы противовоздушной обороны в Николаевской области за ночь уничтожили 13 беспилотников "шахед".

Война •   •  15864 просмотра
В Николаевской области ночью уничтожили 13 "шахедов", из-за обломков есть повреждения

Ночная ракетная атака рф на Киев: глава МВД сообщил о последствиях

Ракетный обстрел российскими войсками Дарницкого района Киева привел к повреждению имущества и ранению четырех человек.

Война •   •  25949 просмотра
Ночная ракетная атака рф на Киев: глава МВД сообщил о последствиях

На Херсонщине за сутки два человека ранены из-за обстрелов россиян

Два человека получили ранения в Херсонской области в результате 84 российских обстрелов с применением различного тяжелого вооружения, которые также были направлены на жилые районы и учреждения.

Война •   •  26420 просмотра
На Херсонщине за сутки два человека ранены из-за обстрелов россиян

Еще плюс 1030 оккупантов и 19 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 339 850 человек, 5655 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Война •   •  24675 просмотра
Еще плюс 1030 оккупантов и 19 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

В центре Парижа дерзко ограбили бутик на полмиллиарда евро

Вооруженные грабители похитили из парижского бутика Kith's товаров на 600 000 евро после того, как вывели из строя охранника слезоточивым газом. Полицейский отдел по борьбе с бандитизмом расследует стремительное ограбление.

Криминал и ЧП •   •  21928 просмотра
В центре Парижа дерзко ограбили бутик на полмиллиарда евро

За сутки на фронте произошло 98 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки украинские войска провели 98 боевых столкновений и нанесли удары по живой силе противника, нанеся ему потери и взорвав склад боеприпасов вдоль линии фронта.

Война •   •  23496 просмотра
За сутки на фронте произошло 98 боевых столкновений - Генштаб

Британия создает новое ведомство для борьбы с обходом санкций против России

Правительство Великобритании создало новое агентство OTSI для обеспечения соблюдения санкций против России, которое должно заработать со следующего года, чтобы предотвращать уклонение от них и предоставлять консультации по вопросам соблюдения санкций.

Политика •   •  22621 просмотра
Британия создает новое ведомство для борьбы с обходом санкций против России

Президент Аргентины после инаугурации сократил количество министерств с 18 до 9

Президент Аргентины Хавьер Милей сократил количество министерств с 18 до 9 всего за несколько часов после своей инаугурации. Среди сохраненных министерств - оборона, иностранные дела и экономика; несколько других были понижены в ранге или объединены.

Политика •   •  23518 просмотра
Президент Аргентины после инаугурации сократил количество министерств с 18 до 9