В Киеве девочек 9-14 лет бесплатно вакцинируют против вируса папилломы человека

В столице девушки в возрасте от 9 до 14 лет могут бесплатно пройти вакцинацию против вируса папилломы человека за счет городского бюджета в рамках программы "Общественное здоровье". Об этом сообщает Киевская городская государственная организация, передает УНН.

Столичные Центры первичной медпомощи обеспечены современной вакциной, которая защищает от самых опасных типов ВПЧ - говорится в сообщении.

Вакцинация проводится бесплатно в рамках городской программы "Общественное здоровье".

Для прививки обратитесь к педиатру или семейному врачу, с которым заключена декларация. Медики подчеркивают: вакцинация до начала половой жизни значительно снижает риск развития онкозаболеваний в будущем. Позаботьтесь о здоровье детей уже сегодня – отмечают в КГГА.

Дополнительно

Вирус папилломы человека — это распространенная группа вирусов, которые передаются преимущественно при тесном контакте. Некоторые типы ВПЧ могут приводить к развитию онкологических заболеваний, в частности рака шейки матки, вызывая бородавки (доброкачественные опухоли)

Вакцинация против ВПЧ считается наиболее эффективной до начала половой жизни, поскольку позволяет сформировать защиту от самых опасных типов вируса.

Напомним

Девятивалентная вакцина против ВПЧ прибыла в Украину и будет развезена в регионы до конца декабря. С 1 января 2026 года начнется обязательная вакцинация девочек 12–13 лет по обновленному Календарю профилактических прививок.