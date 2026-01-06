$42.420.13
14:48 • 1672 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
11:59 • 15333 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
11:40 • 24795 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
09:58 • 36031 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 55315 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 51791 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 74313 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 139020 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 57217 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 55201 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Киеве девочек 9-14 лет бесплатно вакцинируют против вируса папилломы человека

Киев • УНН

 • 180 просмотра

Киевская городская государственная организация сообщает о бесплатной вакцинации девочек 9-14 лет против ВПЧ. Процедура доступна в столичных Центрах первичной медпомощи за средства городского бюджета.

В Киеве девочек 9-14 лет бесплатно вакцинируют против вируса папилломы человека

В столице девушки в возрасте от 9 до 14 лет могут бесплатно пройти вакцинацию против вируса папилломы человека за счет городского бюджета в рамках программы "Общественное здоровье". Об этом сообщает Киевская городская государственная организация, передает УНН.

Столичные Центры первичной медпомощи обеспечены современной вакциной, которая защищает от самых опасных типов ВПЧ 

- говорится в сообщении.

Вакцинация проводится бесплатно в рамках городской программы "Общественное здоровье".

Для прививки обратитесь к педиатру или семейному врачу, с которым заключена декларация. Медики подчеркивают: вакцинация до начала половой жизни значительно снижает риск развития онкозаболеваний в будущем. Позаботьтесь о здоровье детей уже сегодня 

– отмечают в КГГА.

Дополнительно

Вирус папилломы человека — это распространенная группа вирусов, которые передаются преимущественно при тесном контакте. Некоторые типы ВПЧ могут приводить к развитию онкологических заболеваний, в частности рака шейки матки, вызывая бородавки (доброкачественные опухоли)

Вакцинация против ВПЧ считается наиболее эффективной до начала половой жизни, поскольку позволяет сформировать защиту от самых опасных типов вируса.

Напомним

Девятивалентная вакцина против ВПЧ прибыла в Украину и будет развезена в регионы до конца декабря. С 1 января 2026 года начнется обязательная вакцинация девочек 12–13 лет по обновленному Календарю профилактических прививок.

Алла Киосак

КиевЗдоровье
Карцинома
Киевская городская государственная администрация
Украина
Киев